BTS: Jungkook da positivo a Covid-19, ¿irá a los premios Grammy 2022 y PTD On Stage Las Vegas?

Jungkook dio positivo a Covid-19, informó Big Hit Music, quien destacó que el artista no tiene síntomas graves de la enfermedad, no obstante, el ARMY se encuentra preocupado, pues el fin de semana se presentaría junto a BTS en los premios Grammy 2022 y en los próximos días comenzaría su gira 'Permission to Dance On Stage Las Vegas'.

Comunicado:

"Hola. Este es Big Hit Music.

Nos gustaría brindarles información sobre el diagnóstico de COVID-19 de Jungkook, miembro de BTS.

Jungkook dio negativo en una prueba de PCR en Corea y partió hacia los Estados Unidos el domingo 27 de marzo (KST) en preparación para la presentación de los premios Grammy.

Después de llegar a Las Vegas, sintió una leve molestia en la garganta y de inmediato se hizo una prueba PCR rápida (prueba PCR molecular COVID-19) y una prueba PCR estándar (prueba PCR cuantitativa COVID-19) en la tarde del domingo 27 de marzo. (PT).

Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo y Jungkook fue confirmado con COVID-19 el lunes 28 de marzo (PT).

Jungkook ha estado actualmente en autocuarentena y tratamiento, siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. No presenta ningún síntoma más que un leve dolor de garganta, y vigilaremos atentamente su salud durante la cuarentena.

La participación de Jungkook en las actividades futuras en los Estados Unidos estará determinada por las regulaciones locales de COVID-19 y estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios.

Nos gustaría extender nuestras más sinceras disculpas a nuestros fans por causarles preocupación a pesar de nuestro esfuerzo por tomar todas las medidas necesarias para la salud de nuestros artistas antes y durante el horario en los Estados Unidos. Pedimos su generosa comprensión y apoyo.

Continuaremos brindando apoyo para la rápida recuperación de Jungkook, dando nuestra máxima prioridad a la salud y seguridad de nuestros artistas. También seguiremos cooperando plenamente con las solicitudes y directrices de las autoridades sanitarias.

Gracias."

Información en desarrollo...