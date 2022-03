¿Bronco se retira? Estas serían las razones por las que la agrupación se bajara de los escenarios

Grupo Bronco posee grandes éxitos musicales como “Sergio el bailador”, “Que no quede huella”, “Adoro” y “Si te vuelves a enamorar”, todas ellas formarán parte de la lista de canciones que interpretarán en su nueva gira.

Los músicos están listos para presentarse en diversas ciudades de México y Estados Unidos con el tour “Se soltaron los caballos”, una serie de eventos en donde se reencontrarán con la gente.

“Tour Se Soltaron Los Caballos! ¡Gente hermosa! Estamos muy contentos de compartirles que nos veremos muy pronto en nuestro Tour Se Soltaron Los Caballos. Aquí les dejamos las fechas y esperamos de todo corazón que nos podamos encontrar en su ciudad. ¿Dónde nos irán a ver?”, escribieron los artistas junto a una imagen en la que se puede ver la gran lista de lugares que visitarán.

En una reunión con los medios de comunicación fue Lupe Esparza, vocalista del grupo fue quien reveló cuales serían las razones por las cuales abandonaría a sus compañeros. En caso de hacerlo, lo cual no hay planes, dijo que el motivo podría ser porque la voz no funcionara de la misma manera y sus canciones no sonaran como lo hacen, pues confesó que nunca se ha cuidado la voz.

Lupe Esparza dijo que tiene más de 45 años cantando y aunque puntualizó en que suena ilógico que su voz sea la misma de hace años, a lo que se refiere es que no tenga la misma calidad, pues no desea darle un mal momento a todas las personas que acuden a verlo en los escenarios-

También añadió que hasta el momento se encuentra muy bien de salud y al igual que sus amigos y compañeros con muchas ganas de cantarle a toda a gente que los visitará en sus conciertos.

Seguir leyendo

Lupe Esparza: ¿Le está costando a Bronco llegar a las nuevas generaciones? | VIDEO

Alessandra Rosaldo se pone nerviosa ante otro hombre que no es Eugenio Derbez y no dudó tomarse fotos, ¿quién es?