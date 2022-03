¿Ya olvidó a Belinda? Captan a Christian Nodal en cita con misteriosa mujer rubia: VIDEO

En las últimas horas el nombre de Christian Nodal se convirtió en tendencia en redes sociales debido a que todo parece indicar que ya habría olvidado a Belinda y que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor pues resulta que el cantante sonorense fue captado compartiendo una cita con una misteriosa mujer de cabello rubio, por lo que las imágenes han generado todo tipo de especulaciones.

Fue el pasado sábado 12 de febrero cuando Christian Nodal compartió a través de sus redes sociales el comunicado con el que hizo oficial el fin de su compromiso con Belinda luego de casi dos años de relación y aunque no se ofrecieron detalles al respecto, se dijo que ambas partes habían quedado sumamente afectadas.

Tras la ruptura amorosa, Belinda ha tratado de retomar el ritmo de su vida en España y por ahora, no ha mostrado interés por volver a México pues se encuentra promocionando “Bienvenidos al Edén”, la nueva serie de Netflix en la que participará.

Por su parte, Christian Nodal ha tratado de refugiarse en el trabajo pues no ha parado de hacer presentaciones con su tour llamado “Forajido”, por lo que ha dejado ver que es a través de la música como piensa dejar atrás este capítulo en su vida.

Captan a Nodal con misteriosa mujer rubia

Pese a que Christian Nodal había dejado ver que por ahora estaría completamente enfocado en su música, todo parece indicar que se habría hecho un espacio para darse una nueva oportunidad en el amor pues este fin de semana fue captado en una cita con una misteriosa mujer rubia a quien no se le vio el rostro.

En el video que circula en redes, el cual fue captado por un seguidor del sonorense, Christian Nodal es captado a la distancia con una misteriosa mujer de cabello rubio y la persona que graba el video comprueba que es el intérprete de “Adiós Amor” porque momentos después se acercó a pedirle una foto para la cual, el cantante posó sin ningún tipo de problemas.

Tras las imágenes, la polémica no se hizo esperar, pues para empezar, compararon el parecido físico de la misteriosa mujer con Belinda pues era evidente que comparten ciertos rasgos físicos, por lo que muchos aseguran que no puede superarla y que estaría tratando de suplirla, además, otros aseguran que la cosa va a en serio pues se cree que fue por pasar más tiempo con su nueva conquista por la que decidió cancelar su presentación en Colombia y no por cuestiones climáticas como se informó en sus redes sociales.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha publicado ni declarado nada referente a esta misteriosa mujer, sin embargo, sus seguidores ya le lanzaron varias advertencias para que no vuelva a tatuarse nada referente a sus parejas.

