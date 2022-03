Desde el jardín, Andrea Meza sorprende con impactante vestido de gala | FOTO

Andrea Meza se convirtió en una de las modelos más afamadas de México gracias a que se convirtió en Miss Universo 2020. En esta ocasión, la nacida en Chihuahua compartió en redes sociales unas fotos donde compartió su look para pasar el domingo. El vestido no pasó desapercibido entre sus fans que reconocieron se veía increíble.

La Miss Universo compartió tres fotos donde mostró que está portando un vestido de noche que dejó a más de uno con la boca abierta. El vestido tiene el color del 2022, es decir, el violeta. La prendan tenía una cola bastante larga que termina con unos flecos que le daban un toque especial.

Las fotos fueron tomadas en un jardín bastante bonito, pero eso no terminó por opacar el vestido. Además de tener los flecos en la cola, también cuenta con un poco de ellos en los brazos. La publicación fue titulada “Miss Universe, and you? Mood Domingo”, es decir, “¿Miss Universo, y tú? Modo de Domingo”.

La reacción en redes sociales

Las postales de Maza tuvieron una reacción de inmediato, ya que en la primera hora de la publicación recabó una gran cantidad de likes y comentarios donde la gente no dudó en recordarle lo bonita que es y lo bien que le quedaba el look.

En la primera hora de publicación consiguió más de 40 mil likes. Entre los comentarios aparecieron algunos como: “Que fantasía”, “Pa’nde vamos?”, “Pero ella amaneció sencilla”, “Es que eres hermosaaaaaaa”, “Fan”, entre muchos corazones y fueguitos donde le confirman que están enamorados de su belleza.

La modelo se mantiene activa en sus redes sociales, donde se convirtió en una influencer de tendencias de moda, por lo que muchas de sus fans entran a su perfil para buscar algún vestido o outfit ideal para eventos especiales o simplemente para darse ideas de como vestirse en el día a día.

