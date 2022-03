"Es una grosería": Estilistas critican a Eiza González por "mal trabajo" en su cabello

Esta semana la actriz mexicana Eiza González se encuentra de gira por Europa en donde se encuentra promocionando su más reciente película "Ambulance", acompañada del director Michael Bay así como de los protagonistas Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, quienes han tenido un gran recibimiento en el viejo continente.

Sin embargo, más allá del tour que la mexicana se encuentra dando en tierras europeas para presentar su más reciente proyecto, la prensa internacional, y por supuesto que también la mexicana, ha reaccionado con asombro y sorpresa a su más reciente cambio de look, el cual acaparó todos los reflectores desde hace unos días.

Fue a partir del pasado miércoles 23 de marzo cuando la despampanante estrella de Hollywood apareció desfilando en Londres junto a sus demás compañeros de reparto, no obstante, en lugar de su característica cabellera castaña ahora resplandecía una "bomba rubia platinada", y si bien muchos alabaron su nueva imagen hubo quienes criticaron con dureza el aparentemente "mal trabajo" que le hicieron con el cambio de tinte.

Estilistas cuestionan en TikTok el trabajo que le hicieron a Eiza González

Una tiktoker y estilista cuestiona la nueva imagen de Eiza. FOTO: Especial

Han sido diversos tiktokers y estilistas quienes tras ver el radical cambio de imagen al que se sometió Eiza González decidieron no quedarse callados y han usado la red social para externar su total desaprobación con el trabajo de estilismo que le hicieron a la actriz de 32 años.

"La verdad ayer me lo enseñaron y me espanté", comienza uno de los clips en donde una estilista de nombre Gina decidió opinar sobre el tema, con una de las fotos más recientes de Eiza de fondo: "Describe a una persona que en sí no le invirtió a su cabello, pero a una celebridad internacional. Y más sabiendo lo que cuesta (conseguir) este tipo de trabajos en Estados Unidos", agregó.

Han sido muchos los usuarios que han opinado sobre el tema. FOTO: Especial

"Muchos están pensando que es para algún personaje pero no hay manera de que hayan dejado esta grosería," continuó la tiktoker, "estas partes que están blancas ya está súper procesado. Y al parecer también pusieron un volumen muy alto el crecimiento porque ni siquiera alcanzó a aclarar esta parte," explicó mientras señala el cabello de la actriz mexicana.

"Por donde le vean es un mal trabajo"

La estilista aseguró que "Para mí ella ya trae una decoloración previa que la tenía cubierta, más aparte un tono oscuro y le botaron todo eso, por eso quedó veteado. Y busqué otras fotos y no le vi un efecto con luces. No sé si esto lo llegaron a hacer en una sesión, peor concuerdo con muchos estilistas, porque ya he visto varios comentarios y sí... por donde le vean es un mal trabajo. Es más ya ni siquiera pueden peinarlo, por eso lo dejaron así, mojado", concluyó el clip.

El nuevo rubio platinado de Eiza ha generado gran polémica en TikTok. FOTO: Especial

Además de este videos, muchos más se han dado a conocer en TikTok en donde los usuarios que se dedican al estilismo han argumentado y explicado qué fue lo que ocurrió con la cabellera de Eiza González y casi todos coinciden al asegurar que la actriz se sometió a un mal proceso de cambio de tinte, lo que queda evidenciado en cada una de sus fotografías.

Eiza González, quien con su papel en la película "Ambulance" refuerza su imagen en la industria de Hollywood, ha recorrido Berlín, Londres y París promocionando su nueva cinta. En Londres, que fue donde apareció con su nueva imagen, la embajadora de Bulgari se dejó ver con un ajustado vestido largo azul con pronunciado escote y detalles en plateado de la marca Burberry. Además presumió su nuevo look rubio platinado con el pelo suelto peinado hacia atrás y labios rojos.

SIGUE LEYENDO:

Eiza González impacta con fotos en falda transparente y su cambio de look | FOTOS

Eiza González deslumbra con su belleza en ajustado vestido de noche

Eiza González rubia: Las 5 fotos más impactantes del cambio de look que está causando sensación