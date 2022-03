Mi tío: José Eduardo Derbez disfruta el humor negro en la serie de Amazon Prime Video

El humor negro es algo que caracteriza a José Eduardo Derbez, sin embargo, considera que es una persona responsable con su carrera, muy distinto a “Andy”, el protagonista de “Mi tío”, una serie en la que da vida a un músico frustrado que está en la depresión total y en la que no le importa nada.

“Me gustó salir de mi zona de confort, porque si bien es un personaje sarcástico como yo, no soy una persona tan valemadrista como ‘Andy’, parece que sí, pero no, al contrario me preocupo de todo, soy aprensivo y tengo mis manías. El papel es todo lo opuesto y así va por la vida hasta que aparece ‘Tadeo’ (su sobrino)”, dijo el actor.