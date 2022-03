Siempre hay un coqueteo: Mon Laferte denuncia violencia de género y discriminación dentro de la música

Durante una conferencia de prensa, la cantante Mon Laferte confesó que durante su trayectoria musical, ha sido víctima de acoso, violencia de género y discriminación por ser mujer

La cantante chilena confesó en conferencia de prensa que durante su trayectoria profesional ha sido víctima de acoso, violencia de género y discriminación por ser mujer.

“Llegar con un productor a mostrarle mi trabajo y siempre hay un coqueteo que depende de cómo responda a ese coqueteo si obtenía buenos resultados con el productor o no, si vamos a trabajar juntos o no. Es muy agotante”, reveló Mon Laferte sobre las dificultades que ha vivido en la industria.

Añadió que ha tenido que trabajar y esforzarse mucho más, ser tolerante independiente, para no necesitar de ningún productor que antes de querer trabajar, quiera acostarse con la intérprete de "Mi buen amor".

Asimismo, la cantautora chilena reveló que por el simple hecho de ser mujer su talento no era valorado y daban preferencia a los colegas varones que trabajaban con ella:

“Yo creo que, a lo largo de mi vida, al principio era mucho no tomar en serio el ‘como es mujer, no compone, no toca’, ese tipo de cosas. Era estar demostrando siempre el doble, esforzarme el doble en relación al colega hombre”.