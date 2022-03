De espaldas: Shannon de Lima, ex de Marc Anthony, eleva la temperatura

Shannon de Lima se ha convertido hace muchísimo tiempo en una de las mujeres más hermosas del mundo. La venezolana ya aprendió que no puede mostrarse debajo de lo que sus seguidores están acostumbrados a ver en sus redes sociales o cuando modela.

Sha de Lima, que se ganó un nombre por ser la ex esposa de Marc Anthony, cantante de salsa oriundo de Puerto Rico, al día de hoy ya tiene su propio camino armado y no hace falta relacionarla con nadie para saber que hablamos de ella. La rubia de 33 años, si bien ha tenido varias relaciones amorosas con famosos, son solo un pasar de su carrera y no una razón de que sea tan popular.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima

Una de las redes sociales donde Shannon mejor se muestra es Instagram. En ella donde ya cuenta con poco menos de 2 millones y medio de seguidores que no pierden la oportunidad de decirle lo mucho que la quieren, lo bien que luce y lo glamorosa que se ve cuando postea alguna foto, video o compilado de ambos. Justamente fue esto primero lo que enamoró a los usuarios en esta ocasión.

La última publicación de Shannon de Lima, la tienen posando con un look deportivo blanco y su glamour natural, que combina con poses y diferentes miradas que la hacen aun más codiciada.

El posteo en cuestión, le dieron a Sha de Lima más de 12 mil corazones rojos de likes y comentarios de todos los estilos, donde queda claro, que de frente, perfil o espalda, luzca lo que luzca y como se vea, es una de las bellezas americanas más aclamadas de todas las redes sociales.