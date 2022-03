Aumentar el crédito lo doble del PIB pondría en peligro solvencia de la banca: ABM

La Asociación de Bancos de México advierte que de crecer la cartera de crédito bancario el doble del Producto Interno Bruto (PIB) podría poner en riesgo la solvencia de la banca.

Daniel Becker, presidente de la ABM, refirió que el crédito de la banca generalmente ha crecido el doble del PIB las últimas dos décadas, sin embargo, en estos momentos “crecer más del doble del PIB puede empezar a poner en riesgo la solvencia de los bancos”.

De ahí, que la banca ha sido sumamente responsable para no crecer más allá de que no podamos generar carteras de calidad y que no ponga en riesgo el sistema financiero y por supuesto a las finanzas públicas del país, aseveró en su mensaje previo a la inauguración de la 85 Convención Bancaria.

Asociación de Bancos de México se repliega ante adelanto de AMLO sobre Política Monetaria

Explicó que, de acuerdo a lo observado en las crisis anteriores en México, sobre todo las de los noventa y los ochentas, estuvieron asociadas a que los bancos extendieron demasiado el crédito, más allá del crecimiento de la economía, lo que ocasionó un deterioro de las carteras crediticias.

Subrayó que la prudencia y los modelos prudenciales para el otorgamiento del crédito de la banca, así que lo que ha demostrado la historia es que si se crece dos veces respeto al PIB hay un potencial deterioro de las carteras, no es una regla escrita en piedra, pero la historia y la estadística nos ha demostrado que eso sucede”.

Se deben promover los sistemas de finanzas sanas.

Sobre si esto no limita su papel de motor del crecimiento de la economía, dio que no debe perderse de vista que la banca tiene bajo su resguardo cerca de siete billones de pesos provenientes de los ahorros de los mexicanos ya una de las responsabilidades que tiene la banca es la de movilizar de forma manera responsable el ahorro de los mexicanos al sector productivo y las familias.

Asociación de Bancos de México impulsará que haya mayor participación de las mujeres en el sistema financiero

Es ese sentido, agregó, la banca ha sido muy responsable de no crear ningún problema ni para los ahorradores y ni para las finanzas públicas, y si bien, está la importancia del mayor otorgamiento de crédito y su profundidad, así como un sistema saludable, actualmente deben privilegiarse ambos.

Pero, subrayó, lo que único que no se puede permitir es que se vulnera la fortaleza del sistema bancario y la transacción que tienen el público inversionistas, los ahorradores mexicanos

Al respecto, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la ABM, dijo que, bajo este contexto, actualmente no es un problema de oferta sino de demanda del crédito y en el momento de que esta se dé de manera sana, la banca estará prestando.

También comentó que uno de problemas para una mayor profundidad del crédito es la informalidad, por lo que es lo que tiene que combatirse.

Sigue leyendo:

La forma de postear vacantes influye en el empoderamiento de las mujeres: Comité de Diversidad e Inclusión de la ABM

Política monetaria y fiscal disciplinadas han ayudado a que México afronte mejor la crisis: Raúl Martínez Ostos