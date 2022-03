Aspirante a Miss Universo fue violada y asesinada brutalmente; su sueño era volver a las pasarelas

Once hombres son señalados de terminar con la vida y sueños de una exreina de belleza que añoraba regresar a las pasarelas y conquistar el certamen nacional de Filipinas.

Christine Angelica Dacera era una joven de 23 años fuerte, trabajadora y llena de energía, quien fue encontrada con rasgos de violencia el primer día de este 2022 en la bañera del cuarto de hotel en el que se hospedaba para las fiestas de Año Nuevo.

Según lo que han arrojado las investigaciones, los hombres que presuntamente cometieron el feminicidio, al igual que Christine, ocupaban habitaciones en el lujoso City Garden Grand Hotel Makati, ubicado en Manila, Filipinas.

La hermosa exreina de belleza había dejado los concursos y trabajaba como asistente de vuelo en la aerolínea Philippines Airlines en la ciudad de General Santos, Filipinas, sin embargo, había compartido con algunos de sus seres queridos que tenía intenciones de volver a certámenes e incluso participar en Miss Filipinas.

No obstante, sus sueños no pudieron florecer a causa de que once hombres la violaron y asesinaron en su cuarto de hotel la noche del 31 de diciembre del 2021.

Entre los sospechosos del atroz crimen se encuentran algunos de sus compañeros de trabajo, con quienes se sabe que se reunió gracias a sus últimas historias de Instagram, en las cuales, a pesar de lamentar estar lejos de casa, destacó que se encontraba en compañía de unos grandes amigos.

En ese momento, ella no tenía ni idea de que su confianza terminaría por ser traicionada y que su corazón dejaría de latir luego de sufrir múltiples vejaciones.

De acuerdo con la información recabada, cinco de los hombres que participaron en la violación eran amigos cercanos de Christine y es posible que la convencieran de celebrar el Año Nuevo en compañía del resto del grupo, aún así, se desconoce si el crimen fue premeditado.

Los análisis forenses arrojaron que la joven tenía marcas de violencia en todo el cuerpo, tales como rasguños en brazos y piernas y moretones en extremidades y tórax. Además, se encontraron restos de esperma en sus genitales, por lo cual, se infiere que fue atacada sexualmente antes de ser asesinada.

Con lo anterior se desacreditó la versión de algunos de los acusados, quienes afirmaron que Christine se quedó dormida en la bañera, motivo por el cual la taparon con un sarape para que no sufriera frío, mientras que horas más tarde descubrieron que su cuerpo estaba morado y ella ya no reaccionaba; pero a pesar de esto, no llamaron a urgencias.

Fue hasta la tarde del 1 de enero que la exreina de belleza fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación de hotel, donde a pesar de los esfuerzos del personal del recinto, no pudo ser reanimada, por lo cual fue llevada a la sala de urgencias de un hospital. Minutos más tarde, la también estudiante de Artes Escénicas fue declarada muerta a causa de un aneurisma.

Por ahora la investigación de su caso continua y su familia y amigos, quienes con cariño la llamaban 'Ica' claman por justicia para quien en 2017 fue la primera finalista del Miss Silva Davao.

