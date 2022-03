Sugey Ábrego eleva la temperatura en redes con sus escotes más atrevidos: VIDEO

Sugey Ábrego elevó la temperatura en redes sociales con su última publicación en la que también demostró por qué es que está considerada como una de las mujeres más bellas y sensuales de toda la farándula pues consintió a sus miles de seguidores con un video en el que muestra algunos de sus escotes más atrevidos, por lo que como ya se le hizo costumbre a la también conductora, logró acumular miles de likes y se llevó cientos de halagos por parte de sus seguidores.

Fue a través de un reel de Instagram donde la actriz de 43 años utilizó el audio de “No me impolta” para hacer una especie de collage en la que presumió ser una actriz “camelonica” pues resaltó su belleza en diferentes momentos y con sensuales atuendos con los que dejó al descubierto algunos de sus encantos.

En el video se le pude apreciar desde un malecón, desde un camerino, desde su sale y desde lo que parece ser un baño, en el breve clip, la conductora nacida en el estado de Veracruz dio muestra de toda su sensualidad pues sin dejar de ver a la cámara mandó algunos besos sutiles, mientras que en otros realizó algunos guiños y hasta se mordió los labios por lo que enloqueció a sus miles de seguidores con estos pequeños detalles.

“No me impolta, meterme en tu cabeza. Ser dulce, tierna, sexy, divertida y como sueñas”, fue el texto que se pudo leer en el video, además, en la descripción de su publicación la bella actriz invitó a sus seguidores a que se suscriban a su página de contenido exclusivo, donde se le pude ver derrochando sensualidad al por mayor.

La publicación de Sugey Ábrego no tardó en hacerse viral y en poco tiempo logró acumular más de 5 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar: “¡Qué belleza de mujer!”, “Cada día más hermosa”, “Toda una diosa”, “Espectacular, no tienes comparación” y “Eres la mujer perfecta” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de la conductora.

Se muestra al natural

Sugey Ábrego demostró ser una mujer muy segura de sí misma pues hace unos días, la bella actriz se dejó ver sin una sola gota de maquillaje en su rostro lo cual aprovechó para mandar un poderoso mensaje de amor propio en el que enfatizó en la importancia de no tener miedo a mostrarse ante el mundo tal cual cómo es pues señaló que la verdadera belleza es la interior, por lo que le bella actriz se llevó el reconocimiento de miles de internautas quienes le agradecieron llevar un mensaje tan positivo a sus miles de seguidores.

