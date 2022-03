Las acaloradas fotos con las que Bárbara de Regil se volvió tendencia en Instagram

Bárbara de Regil es una de las actrices nacionales más aclamadas, tanto por su talento, su hermosura o bien, por su parte humana, que es digna de querer imitar. Estuvo en Guatemala hace algunos días por una tierna causa.

Bárbara de Regil visitó Guatemala el pasado viernes 18 de marzo. Su viaje estuvo lleno de sorpresas, ya que no solo recorrió varios puntos de la capital y Antigua Guatemala, sino que además logró hacer una de las causas que a ella misma le llenan el alma y la hacen más humana.

Bárbara de Regil, protagonista de "Rosario Tijeras", la serie que se transmite en Netflix, pisó Guatemala para cumplirle el sueño a Hamilton, un niño que forma parte de la Fundación Dr Sonrisas, la cual se dedica a cumplir sueños de niños con enfermedades terminales. La actriz recibió la visita del niño, en el hotel donde se hospedó en aquel país. Lejos de ser ella la que regalo buenos momentos, fue quien más ganó y al dejar las tierras posteó un lindo mensaje en su cuenta de Instagram: "Guatemala. Me voy enamorada de este país", escribió.

Otras de las funciones de su cuenta en la red social de la camarita es mostrar su día a día, sus trabajos y momentos en los que es feliz. O bien, por causas que necesitan difundirse. El ultimo compilado de Bárbara, se forma de dos fotos que subieron la temperatura de la web y ayudaron a reflexionar.

Bárbara de Regil posando. Fuente: Instagram Bárbara de Regil.

Luchando por el cuidado del cuerpo y los estereotipos, De Regil se mostró en traje de baño y con su bello cuerpo totalmente escrito de frases, que simulan las que una mujer se dice a si misma frente al espejo rebajando la belleza que puede tener. “Todo lo que escribí en mi cuerpo en el No me gusta : es realmente lo que he sentido a lo largo de mi vida , que si tengo el pelo maltratado , que si mis orejas , cuando tenia lonjita , mis cicatrices , mis pies con juanetes , mis boobies con estrías etc SABEN QUE ? Un día dije BASTA”, reza su pie de foto, de la publicación que supera los 150 mil likes.