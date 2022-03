Grupo Firme explica por qué ya no comparten más cosas en sus redes sociales

Con tan sólo ocho años en la escena musical, Grupo Firme disfruta al máximo del éxito que ahora tienen y que por primera vez pisarán mañana el Foro Sol para ofrecer los temas que se han vuelto los preferidos del público. La agrupación quien tiene programadas tres fechas más en el recinto está tratando de abrir espacios a más artistas del género, ya que aseguran que para ellos no fue fácil destacar.

Ante los cuestionamientos de por qué ahora presumen lujosos atuendos, Eduin Caz aseguró que arriba del escenario son un personaje y tiene claro que cómo te ven te tratan: “Queremos inspirar a la gente a qué se supere. Vi un comentario de una señora que decía que sólo me la pasaba tomando, que no quería que su hijo viera mis videos, me quedé pensando y dije ok, tiene razón. Así que empezamos a bajarle a la tomadera, queremos un cambio radical, buscamos inspirar”, insistió y bromeó: “porque al final es un boleto no vendido”.

Con esta filosofía tanto él, Jhonny Caz, AB Luna, Joaquín Ruiz, Christian Téllez, Dylan Camacho y Fito Rubio decidieron no sólo dejar de compartir en redes sociales lo bien que se la pasan después de cada show, y comenzar a mostrar todo el esfuerzo y trabajo qué hay en cada tema, disco y gira.

Los hermanos Caz tienen claro que parte de la popularidad que han adquirido también es gracias a su mánager Isael Gutiérrez, quien desde que los conoció creyó en ellos. De hecho, fue idea de él presentarse en el Foro Sol, porque ellos no sabían si lo llenarían y tenían miedo, por eso fue una sorpresa ver que los boletos del primer show se vendieron en tan sólo 45 minutos.

Ahora agradecen a Gutiérrez que los animó a llegar a este recinto que les permite ser libres con su personalidad y estilo, ya que cada uno escoge sus looks.

“También buscamos transmitir el mensaje de perseverancia, porque en un inicio no alcanzaba (para la ropa de marca), pero gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación (estamos aquí), pero no es fácil. Hay estrés, desvelos y muchas noches sin dormir”, agregó Jhonny.

Sobre las polémicas en las que han estado envueltos, Eduin aseguró que como todos los seres humanos han cometido errores, pero se centran en el presente, “lo recibo con una sonrisa”.

