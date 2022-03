Acapulco Shore: Así fue la intensa pelea entre Rocío y María ocasionada por celos | VIDEO

El décimo capítulo de la novena temporada de Acapulco Shore estuvo marcado por diferentes polémicas originadas por los nuevos vacacionistas, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intensa pelea que protagonizaron Rocío y María Fletcher por el amor se Santi por lo que tras este violento episodio se puso en tela de juicio la permanencia de la DJ regiomontana pues sin lugar a dudas su presencia causó toda una revolución dentro del famoso reality show de MTV.

Como se venía anunciando desde hace un par de capítulos, en la última entrega finalmente Jey se integró a la actual temporada para volver a formar el “Team Tendo”, sin embargo, Karime y Chile no fueron los únicos en recibirlo de buena manera pues Jacky Ramírez también lo recibió muy cariñosamente, por lo que esta situación provocó que Andrés Altafulla terminara su relación.

Una vez entrada la noche, “El Furby Diabólico” trató de arreglar las cosas con Altafulla, sin embargo, el cantante colombiano se mostró firme en su decisión y le explicó que era necesario que se tomaran un tiempo alejados: “Te dije que yo no iba a dormir más contigo. Yo quiero que tú te des cuenta que las cosas que haces tiene repercusiones… yo no he dicho que no te he perdonado y tú vas a ser mi Jacky por siempre, pero vivamos esto más suave y separémonos un rato y eso no quiere decir que yo te trato mal o que no te quiera, solo seamos amigos”, sentenció el apuesto vacacionista para cerrar este episodio en su vida.

Cabe mencionar que tras su breve paso por Acapulco Shore, Kelly abandonó la mansión para dejarle su lugar a María Fletcher, quien desde su llegada se ganó el odio de varias de las mujeres del reality ya que acaparó la atención de los vacacionistas, quienes se mostraron muy entusiasmados para darle la bienvenida.

Durante su estancia en el reality, María besó a Chile por lo que provocó la ira de Nati, quien recientemente había pasado otra situación similar con Kelly Red, no obstante, momentos más tarde se besó con Santiago y fue aquí donde provocó los celos de Rocío quien no dudó en llevarse a su novio, por lo que la regiomontana en evidente estado de ebriedad decidió confrontarla y fue aquí donde las cosas se salieron de control y terminaron intercambiando golpes, rasguños y jalones de cabello.

Tras la intensa pelea, varios vacacionistas tuvieron que intervenir para separar a las contrincantes y una vez que lograron su cometido, María Fletcher se retiró de la fiesta, pero antes de hacerlo le propinó un buen empujón a “La Matrioshka” para provocarla, sin embargo, no logró su cometido pues Karime se negó a pelear, pero al día siguiente organizó una asamblea para decidir el futuro de María dentro del reality pues es evidente que su presencia le cayó mal a todos, por lo que será en el siguiente capítulo cuando se defina si se va o se queda de Acapulco Shore.

