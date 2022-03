Carmen Villalobos demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas de América a los 38 años

Carmen Villalobos continúa logrando éxitos. Esta semana fue premiada como mejor actriz antagónica en los Premios India Catalina 2022, producto a enorme interpretación como villana en la serie de Netflix Café con aroma de mujer, la cual se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma.

Carmen Villalobos no solo se llevó el galardón, si no que todos los elogios y aplausos de los presentes, por su hermosura en la enorme alfombra roja. En esa noche, la colombiana robó miradas enfundada en un glamoroso vestido negro y un look de tonos oscuros que la colocaron como las mujeres más destacadas del aspecto de la moda.

Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

"Gracias a todos, que placer recibir este premio, gracias al canal y a la producción por confiar en mí, a mi familia por el apoyo y a todo el público por elegirnos siempre", escribió Villalobos en Instagram, tras subir fotos de lo que fue la velada que le dio su primer premio de este índole.

Luego de dicha publicación en la red social de la camarita, Carmen Villalobos subió una nueva, donde sigue la armonía del mismo vestido que utilizó en la gala de premiación, pero esta vez, es el detrás de escena. Con maquillaje y tomas más cercanos, la actriz de 38 años enamoró a sus seguidores.

Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

A lo largo de las tres fotografías que eligió Carmen Villalobos, estando sentada con maquillaje y su llamativo peinado, se gano y merecido más de 11 mil likes y cientos de comentarios de parte de sus fanáticos que la felicitan por el premio y le afirman que es una de las más bellas.