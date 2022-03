Mhoni Vidente se confiesa en EXCLUSIVA: de vender su amor en Cuba a predecir la llegada de un papa latino

Un día como hoy, pero de 1978 nació Mhoni Vidente en Cuba, y aunque ella nació en el cuerpo de un hombre desde pequeña siempre supo que era mujer, por lo que en la escuela tuvo muchas dificultades así que su abuela quien es un pilar muy importante en su vida decidió sacarla y enseñarle en casa.

Mhoni ha revelado en varias ocasiones que su vida en Cuba siempre fue muy difícil ya que desde muy pequeña se prostituyó para poder tener dinero y así ayudar a su abuela, pero también para poder cumplir algunos de sus sueños.

En entrevista para el Heraldo de México, Mhoni contó que durante su adolescencia trabajaba en el malecón y ahí conoció a varios extranjeros pero uno de ellos, un francés le dio dinero para que pudiera operarse, así que una vez con los dólares en la mano, Mhoni acudió con un amigo cirujano para que le hiciera su primera cirugía estética.

Esta primera cirugía se la practicó sin avisarle a su abuela, pero ella al darse cuenta de su aumento de busto, lo único que le dijo fue “te hubieras puesto más”, es así como el apoyo incondicional de su abuela siempre lo tuvo.

Respecto a su vida personal, Mhoni compartió que se ha casado en tres ocasiones, y que además jamás le ha gustado estar sola por lo que nunca la veremos sin pareja sentimental.

Foto: IG @mhoni1

Fue un 13 mayo de 1989 cuando su vida cambió por completo pues le cayó un rayo y con este vino un poder que le fue otorgado por Dios y la Virgen María el cual tiene como objetivo avisar a la humanidad y prevenirla de los catástrofes que podrían azotar al mundo entero.

Sin embargo, su primera visión fue algo que aunque no lograba entender cambió su vida por completo pues en una aparición la Virgen de Fátima llegó a avisarle que en unos días ella vendría a recoger a su abuela así que tenía que prepararla, ya sí fue días más tarde después de tomar una siesta quién fuera como la madre de Mhoni ya no despertó.

Poco a poco, Mhoni fue entendiendo los mensajes que Dios y la Virgen le hacían llegar por medio de sus visiones y a lo largo de su vida ha tenido algunas de éstas que a ella misma le han causado escalofríos.

Entre estas visiones son las del terremoto en Japón en 2011, y recientemente la de la guerra de Rusia contra Corea, además Mhoni recuerda que una de sus visiones que más la han impactado es cuando anuncia que el Papa renunciaría y que en su lugar llegaría un Papa latino.

Esta predicción no solo la impactó a ella, sino que también llegó hasta el Vaticano y causó el asombro del propio Papa Francisco.

“En 2013 la Virgen me dijo que el Papa va a renunciar y que tendrán Papa latino, que saldrá de Argentina que será un Papa para todo el mundo…fue una visión muy bonita que le dio la vuelta al mundo y que dicen que el Papa Francisco veía el video y decía que es increíble como esta niña puede ver esas visiones tan claras” dijo Mhoni Vidente para el Heraldo de México

Siguiendo con el tema de sus visiones, Mhoni habla por primera vez sobre su muerte, la cual ella misma ya pudo ver y la cual asegura no le da miedo enfrentarse a ese momento.

Y es que así como ha visto las separaciones sentimentales con sus parejas o la muerte de su abuela, Mhoni ya vió cómo será su fin en este mundo.

De acuerdo con la propia Mhoni, su muerte será un día 17 de cualquier mes y su vida terminará a manos de un fanático de la religión el cual le hará un atentado en su contra.

“Pongo yo a rezar a todos el día 17 de cada mes no el día 13, el día 17 de cada mes los pongo a rezar el rosario o padre nuestro por que yo sé que Mhoni Vidente el 17 de algún mes próximamente va a fallecer, fallece por culpa de un atentado una persona que se cree fanática de la religión y piensa que yo soy lo contrario a eso y muere de un atentado pero no, no tengo miedo” dijo Mhoni para el Heraldo de México