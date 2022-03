Natalia Tellez reveló que salió con alguien más para provocar los celos de un ex | VIDEO

Natalia Téllez es una de las mujeres más queridas y respetadas de toda la televisión mexicana debido a que además de derrochar simpatía en los diferentes espacios televisivos en los que participa también ha destacado por sus posturas en pro de las mujeres.

En las últimas horas ha dado de qué hablar debido a una respuesta que dio durante la última transmisión de “Netas Divinas”. A la conductora le preguntaron si alguna vez ha sido infiel solo para “emparejar” las cosas con alguien que le hizo daño.

La respuesta fue “sí”; no obstante, señaló que cuando lo hizo era “inmadura, muy joven e inexperta”. Además, reveló que no solo salió con alguien, sino que se aseguró de que su ex la viera con una pareja nueva.

“No solo salí con alguien, además iba a los lugares donde iba el ex para que nos viera y ahora digo ‘qué oso’, porque además el individuo no estaba chido. Según yo era como ‘jajaja, te vas a comer tus palabras’ como la venganza de Paola donde está sentada en un trono burlándote del individuo, y creo que él estaba en el trono burlándose de mí así de ¿‘ya sales con ese?’”, recordó entre risas.

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero la también actriz dio a conocer el nacimiento de su hija Emilia, desde entonces ha conmovido a sus casi 4 millones de seguidores en Instagram con fotografías en las que se le puede ver paseando y compartiendo tiempo con su bebé, su pareja y su mascota.

Su última publicación causó gran sensación no sólo por el momento madre e hija, también por la impactante belleza de Natalia Téllez con un look bohemio que llamó de inmediato la atención mientras su pequeña descansaba en su pecho, algo que muchos señalaron parecía una pintura.

“Pareces muñeca”, “Es que no parece una foto, parece una pintura”, “Eres la mamá más bonita del mundo”, “Eres arte, Natalia”, fueron algunos de los comentarios en la fotografía que en cuestión de horas ganó más de 70 mil reacciones.

