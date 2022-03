Ésta es serie que cuenta la historia del creador de Uber que fue expulsado de la empresa por ambicioso ¿dónde verla?

Recientemente las plataformas de streaming han aumentado las apuestas por nuevo contenido, pues desde la llegada de la pandemia, cada vez son más las personas que se unen al servicio de streaming para buscar entretenimiento sin salir de casa y de esta forma no exponerse a la pandemia del Covid-19.

Es bajo este panorama que diversas empresas de series y películas han tomado relevancia en Internet, ofreciendo así una amplitud de opciones para el extenso mercado de streaming.

Este es precisamente el caso de Movistar Plus+, plataforma que ha llamado la atención de los medios internacionales debido a que confirmó que este jueves 3 de marzo estrena la serie Super Pumped: The Battle for Uber.

¿De qué trata esta serie?

Se trata de una serie producida por Brian Koppelman y David Levien, misma que tendrá un capítulo nuevo cada jueves en donde se mostrará desde el comienzo el ascenso y la fuerte caída de Travis Kalanick, el ambicioso CEO de la plataforma internacional de transporte privado Uber.

Ésta es una esperada serie. Foto: Especial

Vale la pena destacar que dentro de Movistar Plus+ la oferta de contenido es amplia y alguna de las series más exitosas de esta plataforma son Sucesiones, Billions o Devils, mismas que se han consolidado como algunas de las favoritas del público, y a las que ahora se planea que sea sumada Super Pumped: The Battle for Uber.

Vale la pena destacar que esta serie que cuenta la trayectoria de Uber es una de las series más esperadas, especialmente para el público que tiene interés en el mundo empresarial.

Vale la pena destacar que la serie de Movistar Plus+ tendrá una segunda temporada, pero esta será relacionada a la unión de Facebook con Uber, basada en el libro de Mike Isaac.

Vale la pena destacar que esta serie es protagonizada por el actor Joseph Gordon-Levitt, quien le dará vida a Travis Kalanick, además de que ha llamado la atención que dentro del reparto internacional también se encuentra Uma Thurman es Arianna Huffington , quien es una brillante empresaria, y cofundadora de The Huffington Post, misma que forma parte de la junta directiva de Uber.

