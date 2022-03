Dulce María rompe el corazón de los fans de RBD; no habrá reencuentro

Dulce María terminó por romper las ilusiones que los fans del grupo RBD al confirmar que NO habrá un reencuentro de sus integrantes, pese a que en días pasados había hablado de la posibilidad de que trabajaran juntos.

No es un asunto de desidia, enemistades, sino más bien un asunto de logística lo impedirá que al menos este año el conjunto no vuelva a presentarse ante sus fans.

“Desgraciadamente este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ¡ojalá!, pero este año no se va a hacer, tenemos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, dijo Dulce María.