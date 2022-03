Yordi Rosado, ¿trabajará con la DEA?; lanzan CUMBIA de sus polémicas entrevistas

Yordi Rosado se encuentra en medio de la polémica debido a que sus más recientes entrevistas han sido tema de conversación, pues algunos de sus invitados han confesado actos inapropiados y fuera de la ley. Sin embargo, esto ha servido de inspiración para que algunos artistas independientes hagan música, como es esta cumbia.

Después de que Luis de Llano fuera acusado por Sasha Sokol, el exintegrante de 'Otro Rollo' se colocó en el ojo del huracán, pues muchos consideran que tuvo que tener una actitud mucho más severa durante la entrevista, en donde el productor de Televisa admitió que salió con una menor de edad.

No obstante, en redes sociales, los usuarios también han hecho mofa de la capacidad de Yordi para hacer que las personas confiesen algún delito, por lo que han dicho que debería de dejar su programa de YouTube e integrarse a la policía, o bien la Administración de Control de Drogas (DEA) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Así se escucha la cumbia de Yordi Rosado

MisterCumbia subió a su canal de Youtube su nueva canción dedicada al conductor. El artista independiente ya era conocido por hacer un tema sobre el rompimiento de Belinda y Christian Nodal y la pelea entre los artistas urbanos de J Balvin y Residente.

"Yordi Rosado, sí que está pesado, te saca más sopa que yendo a los juzgados. Yordi Rosado nadie se le pela, dicen que trabajo le ofreció la DEA", canta en las primeras estrofas el tamaulipeco que tomó como inspiración algunos de los memes que rondaron en Twitter y Facebook.

"En la tele yo lo vi, junto con Adal Ramones, es Yordi Rosado, el productor señores. Hace tiempo que transmite en las redes sociales, el compa te divierte llevando celebridades", cuenta un poco el artista que se ha vuelto viral por hacer los sucesos de la farándula una cumbia.

"Pero algo muy curioso pasa en su podcast, que a muchos que ha llevado los ha hecho confesar. Cuando llevó a Palazuelos hablaron de un muertito, yo no me la sabía me sacaron de quicio", indica la canción, que también recuerda la conversación con Roberto Palazuelos.

MisterCumbia, es conocido como "El rey de las cumbias virales", y aunque vive en Virginia, Carolina del Norte, sabe muy bien qué es lo que está pasando en el mundo del espectáculo.

SIGUE LEYENDO:

Cancelan a Yordi Rosado en redes por la "falsa humildad" de los invitados a su podcast

Querida conductora de Hoy aconseja no ir con Yordi Rosado para evitar escándalos