"Hipócrita": Atleta ROJA explota contra Zúdikey Rodríguez en medio de reto de Exatlón All Star

Este domingo 20 de marzo se vivirá otra eliminación en Exatlón All Star y las cosas podrían complicarse para el equipo Rojo, pues siguen los conflictos entre los integrantes, al grado de que una de las miembros explotó contra Zúdikey Rodríguez y la llamó hipócrita durante uno de los retos.

Las tensiones en el equipo Escarlata siguen aumentando, pues a pesar de que se han sincerado y han hablado sobre los problemas que están enfrentando, sus discusiones aún son muy fuertes, las cuales han llegado hasta los retos, en donde se ven las caras con sus rivales del equipo azul, quienes parece están disfrutando de esta mala racha.

Zúdikey Rodríguez recibe ataque de compañera del equipo rojo

De acuerdo al adelanto del domingo de eliminación, Mati Álvarez habló sin tapujos con sus compañeros y les reveló que está harta de que crean que se deja ganar por Evelyn Guijarro. Los rojos desmintieron que hayan hablado así de ella, uno de ellos fue Aristeo Cázares, quien ya ha tenido varios pleitos durante la competencia.

No obstante, los problemas no sólo son entre los ex conductores de 'Venga la Alegría Fin de Semana', también Zúdikey Rodríguez y Nataly Gutiérrez, comienzan a tener roces debido a la presión que sienten, pues mientras que la velocista intenta darle ánimos a sus compañeros, la basquetbolista le contesta de mala forma.

"Es la primera que tiene mala vibra", se escucha decir a Zúdikey, para después pedirle a Nataly "actitud", no obstante, ésta explota y la llama "hipócrita" desatando una serie de conflictos con los que tendrán que lidiar los rojos mientras enfrentan a los azules, quienes se han mostrado enfocados en salvar a sus integrantes.

