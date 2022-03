Jimena Sánchez le da la bienvenida a la primavera con un increíble traje de baño | FOTO

Jimena Sánchez se ha consolidado como una de las conductoras del periodismo deportivo más conocidas a nivel nacional, pues desde hace muchos años es a lo que se dedica; sin embargo, también es una de las modelos más buscadas en redes sociales, principalmente en Instagram. Justo en esa plataforma subió una fotografía que sorprendió a sus fans, pues posó sensualmente en bañador, para recibir la primavera.

En octubre de 2021, la nacida en la Ciudad de México rompió los corazones de muchos de sus seguidores al anunciar que dejó de ser una mujer soltera, ya que se casó con un hombre conocido como “Tis Zombie”, de quien se desconoce su nombre real, pero se sabe que está involucrado en la industria musical, ya que es cantante y productor.

¿Cómo posó Jimena Sánchez?

La conductora de FOX Sports subió una fotografía con bañador de una pieza, aunque sólo dejó ver sus torneadas piernas, puesto que en la parte de arriba usó una playera rosa. Sin duda alguna es un outfit perfecto para recibir a la primavera, que está a la vuelta de la esquina.

La foto de Jimena causó furor entre sus fans, quienes de inmediato no tardaron en reaccionar al ver la foto en bikini donde luce espectacular. La publicación se compartió hace pocas horas y ya cuenta con miles de likes y un sinfín de comentarios. Sin embargo, hace unas semanas se pensó que podría estar embarazada, pero no es así, aunque no ha descartado que esto pase en el futuro.

