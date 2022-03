Sandra Bullock pone pausa a su carrera como actriz; esta es la razón

Sandra Bullock es una de las actrices favoritas de Hollywood y goza de una larga trayectoria, por lo que su más reciente anunció ha causado conmoción entre sus fans, pues señaló que pondrá una pausa a su carrera por un tiempo indeterminado.

La actriz de 57 años se encuentra en la promoción de “The Lost City”, su más reciente proyecto en la pantalla grande donde comparte créditos con Daniel Radcliffe, Channing Tatum, Raymond Lee y Brad Pitt, aunque ésta podría ser su última aparición ante las cámaras.

La protagonista de “Miss Simpatía” reveló en entrevista para Entertainment Tonight que está lista para hacer una pausa en su exitosa carrera, esto con la intención de pasar más tiempo con sus hijos quienes han tenido pocas apariciones ante los reflectores.

Sandra Bullock anuncia su retiro temporal del cine. Foto: Instagram @sandrabullock_ig

"Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz (…) Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, detalló Bullock.

La relación con sus hijos

La actriz es madre de Louis, de 12 años, y Laila, de 10, por lo que dedicará todo su tiempo para estar con ellos y enfocarse en su bienestar, aunque no se trata de algo permanente aún no tiene claro cuánto tiempo permanecerá alejada de los reflectores.

Durante una entrevista para la revista People Bullock fue cuestionada sobre la relación que tiene con sus pequeños hijos, a quienes adoptó en 2010 y 1015, respectivamente. Confesó ser una madre estricta aunque no deja de ser amorosa con ellos, “como debe de ser”.

"Cuando no estoy, me echan de menos, cuando estoy, soy molesta, y así es exactamente como debe ser (…) Soy una de las personas afortunadas que puede estar cerca de sus hijos todo el tiempo y ver cómo crecen y en quiénes se convierten. No podría estar más orgullosa de como lo están haciendo”, señaló.

