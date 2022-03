El protagonista de Bridgerton confesó los secretos y trucos más importantes de la serie

Falta poco más de una semana para que Bridgerton vuelva a Netflix con una nueva temporada. Según adelantaron desde la producción de la serie, en esta nueva temporada habrá nuevos romances y escándalos que prometen largas noches de maratón disfrutando la serie.

Lo cierto es que para esta nueva edición,los nuevos episodios de Brigerton volverán a estar basados en la saga literaria de Julia Quinn. Esta vez el segundo libro, llamado El vizconde que me amó, estará centrado en la figura de Anthony Bridgerton, el primogénito de la familia.

El personaje deberá enfrentar varios desafíos en la nueva temporada, especialmente cuando se trata de dejar sus vicios de lado y encontrar una esposa, pero todo se complicará cuando deba debatirse entre el deber y el corazón, ya que se verá en medio de un triángulo amoroso con las hermanas Edwina y Kate Sharma.

Bridgerton. Fuente: Instagram @bridgertonnetflix

Según trascendió, otro de los elementos garantizados para la temporada 2 son las escenas de sexo que tanto "escandalizaron" a los espectadores de la primera. Y al igual que la primera, los personajes de la temporada 2 prometen levantar temperatura pero de manera recargada.

Así lo contó Jonathan Bailey que estará de regreso. El personaje deberá enfrentar varios desafíos en la nueva temporada, especialmente cuando se trata de dejar sus vicios de lado y encontrar una esposa, pero todo se complicará cuando deba debatirse entre el deber y el corazón, ya que se verá en medio de un triángulo amoroso con las hermanas Edwina y Kate Sharma.

De esta manera, Bailey explicó que el corazón del show serán las escenas de sexo y los bailes. Sin embargo, el actor encontró que ambas cosas fueron sus más grandes desafíos. Al igual que muchas otras producciones en el último tiempo, Bridgerton se benefició de la presencia de un coordinador de intimidad, lo que permite que esas escenas no pierdan realismo pero que garanticen la comodidad de quienes deben practicarlas frente a la cámara.

Bridgerton. Fuente: Instagram @bridgertonnetflix

"Si hay dos personas haciendo una escena de sexo, la regla es que deben tener tres barreras que los separen y hay ciertos actos en los que una pelota de netball medio inflada puede permitir el movimiento sin tener que conectarse físicamente. Es bastante tonto realmente y tenemos algunos momentos graciosos, pero lo hace menos incómodo”, explicó Bailey de 33 años.

Por otra parte, Simone Ashley, quien interpretará a Kate Sharma en la nueva entrega, aseguró que no sintió nervios a la hora de filmar las escenas de sexo. La actriz que tuvo un paso por Sex Education, explicó que con el paso del tiempo aprendió a tener más confianza en su cuerpo y en su sexualidad, lo que la llevó a divertirse con ello.

"También confío en que puedo hablar si no me siento cómoda con algo en el set. Estábamos en un ambiente muy seguro y trabajamos con un coordinador de intimidad increíble que nos animó a retratar qué es para el personaje femenino experimentar el placer. Es importante que lo veamos, porque no es que no suceda", dijo Ashley. Para que vayas agendando, la segunda temporada de Bridgerton contará con 8 episodios que llegan el próximo viernes 25 de marzo a Netflix.