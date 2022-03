Martha Higareda dice que "le cuesta" ejercitarse; aún así supera figura de Yanet García | VIDEO

La actriz Martha Higareda siempre ha dado de qué hablar por su talento y los proyectos que ha emprendido incluso en el extranjero, pero en esta ocasión está en la mira del ojo público porque comenzó un romance con Lewis Howes, ex de Yaneth García. Sin embargo, en esta ocasión se volvió un poco por ese tema, pues algunos de sus fans la compararon con la ex chica del clima, ya que se sabe que a ella le encanta hacer ejercicio y a Martha no tanto.

En la actualidad ella es feliz con el ex jugador de futbol americano y escritor, Lewis Howes, “lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar. Estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró hace unas semanas.

Yaneth y Martha, muy diferentes

Es bien sabido que Yaneth se ejercita muchísimo, pero Martha no tanto, y es que un video que subió recientemente dijo que algo con lo que ha batallado siempre es el hacer ejercicio, “de verdad me esfuerzo aunque sea 30 minutos al día, no lo hago todos los días, los fines los dejo libres”, mencionó y no tardaron en salir las personas que compararon a ambas.

Y no es algo ajeno para Martham pues constantemente recibe comentarios de “haters” que le dicen que se ha excedido con las operaciones estéticas, pero la verdad es que Martha, de 37 años, posee una figura y una belleza de envidia gracias a su estilo de vida; aunque es posible que haya pasado por el quirófano, también lleva una dieta y rutina de cuidados que la mantienen joven y esas son las claves.

¿Martha Higareda y Yaneth García no se soportan?

Higareda comenzó una relación con Howes a mediados de 2021 en condiciones poco claras, puesto que semanas antes él aún estaba con Yaneth. El tema nunca tuvo luz hasta hace unos pocos días, cuando Yaneth habló al respecto en su Instagram. En una sesión de preguntas y respuestas, una fan le preguntó a la también modelo: "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?".

Supuestamente terminaron por el OnlyFans de Yaneth. Foto: Especial.

Su respuesta levantó mucha polémica, pues dijo: "Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha", escribió con un emoji de descontento. Posteriormente añadió: "Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien sólo para llenar un vacío, es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación". Ni Martha ni Howes han hablado de esto en público.

SIGUE LEYENDO...

María León se quita la gabardina y deja poco a la imaginación con look de mallas de red | FOTO

msb