Lewis Howes: 5 FOTOS con las que hizo pelear a Yanet García y Martha Higareda

Martha Higareda y Yanet García se han vuelto el tema de conversación en los últimos días, esto después de que la llamada 'Chica del Clima' contestara una serie de preguntas de sus fans, en donde diera a entender que su exnovio Lewis Howes la engañó con la actriz mexicana.

Lewis Howes mantuvo una relación con ex conductora del programa 'Hoy' de Televisa, de hecho, la modelo de 31 años, se mudó Los Ángeles, California, en Estados Unidos, con él. Sin embargo, a mediados del 2021 rompieron y el ex jugador de futbol profesional de la Arena League, empezó a salir con la protagonista de 'No manches Frida'.

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, la ex 'Chica del Clima' reveló que tan sólo dos semanas después de que terminó su relación, Howes ya estaba iniciando un romance con Higareda, por lo que muchos de sus fans lo interpretaron como una infidelidad. No obstante, la actriz mexicana salió en su defensa y le puso un alto a los rumores y ataques en su contra.

El ex deportista es muy popular en Estados Unidos, no sólo por haber jugado profesionalmente, sino porque también se ha dedicado a las redes sociales, ya que tiene un canal de YouTube y un Podcast llamado The School of Greatness. Además pertenece a la junta asesora de Pencils of Promise, una organización sin fines de lucro.

El nacido en Ohio, Estados Unidos el 16 de marzo de 1983, es uno de los autores más exitosos del país gracias a sus libros "The school of greatness" y "The mask of masculinity", según New York Times. Asimismo, su éxito también se lo debe a sus diferentes empresas como SportsNetworker y Sports Executives Association.

En México se dio a conocer por su relación con Yanet García y ahora por su actual noviazgo con la actriz Martha Higareda, quienes actualmente tienen una disputa en redes sociales, pues la ex 'Chica del Clima' insiste que la protagonista de 'Amarte Duele' miente.

