Foo Fighters hace vibrar la CDMX

“Ha pasado mucho tiempo, vamos a cantar todas las canciones que tenemos, haremos un show muy largo” fueron las primeras palabras que Dave Grohl, líder de la banda Foo Fighters ofreció a los más de 50 mil asistentes que se dieron cita en el Foro Sol la noche de este martes para el concierto que ofreció la banda estadounidense.

Con un look desenfadado, melena alocada Dave no dejó de interactuar con el público ya que aseguró que lo que más le gusta de los conciertos es cantar con las asistentes, mientras se escuchaban los acordes de “My hero”.

“En estos dos años estuvimos solos en casa, bailamos solos pero esta noche no tienes que bailar solo, esta noche vas a bailar conmigo”, fue la introducción para deleitar a sus fanáticos con el tema “Medicine at midnight”

“Esta noche es una celebración me gusta su estilo Ciudad de México, vamos a bailar” mientras prendía un cigarro para hacer el cover del tema disco “You should be dancing” y Grohl mostraba sus pasos de baile en el escenario.