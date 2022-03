Ester Expósito, ¿es malinchista? Respondió a críticas por su comportamiento en México

Ester Expósito es una de las actrices más guapas de Netflix, situación que quedó clara desde su participación en “Élite”; además de su gran éxito en redes sociales. Ahora, durante la producción de un nuevo proyecto, la española terminó por causar polémica en suelo mexicano, ya que respondió de una mala manera.

Parte de las grabaciones de este nuevo proyecto se grabaron en Guanajuato, México. Para ser más precisos en el lago Yuriria, según personas que estaban cerca del lugar. Hasta el momento no se sabe el nombre o muchos detalles de la serie, pero se llegó a filtrar el nombre del personaje que realizará la histrionisa ibérica. Ester interpretará a ‘Mónica’.

Después de la polémica que vivió con un reportero en su llegada a suelo azteca. La joven de 22 años no quiso quedarse con ese mal sabor de boca, esto gracias a que le hicieron llegar el video que estaba circulando en redes sociales. En su video explicó: “Os voy a aclarar este video porque me lo habéis hecho llegar y solo diré que no era el momento”, posteriormente le pidió a sus fans que vean el video completo.

Qué pasó con el reportero

En su llegada a México, Expósito confirmó lo feliz que era de poder estar en el país, pero no toda su estancia fue igual de alegre, ya que el reportero de “Chismorreo” se encargó de quitarle la sonrisa del rostro al hacer una serie de preguntas que pusieron incómoda a la histrionisa. La justificación del periodista tenía que ver con aprovechar la oportunidad para los fans en suelo azteca la conozcan más.

Al ver la insistencia del trabajador del canal 6, Ester decidió ignorarlo. Al ver la negativa por parte de la española, el hombre dijo: “Cuando se te baje un poquito la fama y todo, hablamos”. Esta situación hizo que Ester reaccionara y le expresó “Cuando seas educado hablamos”.

Poco después se hizo viral solo un fragmento del video, por lo que lo que Expósito fue la encargada de pedirle a sus fans y al resto del mundo que antes de hacer un juicio se dieran a la tarea de buscar todo el video, ya que solo se le estaba haciendo ver mal a ella. La realidad es que fue una reacción a las preguntas de la prensa.

