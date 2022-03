"Dame un beso": Acusan a Marco Antonio Solís de acoso a ex participante de La Academia| VIDEO

Usuarios de redes sociales han revivido un video en donde una ex concursante de 'La Academia' reveló que el cantante Marco Antonio Solís, también conocido como 'El Buki', le pidió un beso a la joven, quien en ese momento estaba muy ilusionada por trabajar con él.

En 2008, Jaqueline González participó en el reality show de Tv Azteca. En una de las galas se le asignó la canción 'Si no te hubieras ido', de la autoría de 'El Buki', sin embargo acudió con el director Héctor Martínez para comunicarle que este tema le traía malos recuerdos.

La exacadémica dio a conocer que durante tres años trabajó con el intérprete de '¿A dónde vamos a parar?', pues indicó que el cantautor le habían prometido lanzar un disco, así que grabaron siete canciones inéditas, pero nunca salieron, "como dice la canción: 'me dieron falsas esperanzas' y esperé y nunca pasó nada”, contó.

¿El Buki acosó a integrante de 'La Academia'?

El director de 'La Academia' le preguntó si había sufrido abuso por parte del Marco Antonio Solís, no obstante, la joven confesó que sólo le pidió un beso cuando ingirió alcohol.

"No quiero ponerlo así (como un abuso) porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: '¡Yo soy Dios!', y entonces me dijo 'dame un beso'", relató Jacqueline.

A pesar de sus declaraciones, la participante interpretó el tema del vocalista de 'Los Bukis', quienes anunciaron su regreso con la gira "Una historia cantada", y durante el show los jueces Enrique Guzmán, Raúl Quintanilla, Lisset y Arturo López Gavito, desacreditaron la acusación y defendieron al cantante.

El que criticó duramente a Jaqueline fue Gavito, quien le dijo que había inventado la situación por una "fama efímera".

"Mira la mitad de un artista tiene que ver con lo que es ante las cámaras abajo de un escenario, los comentarios a una figura de ese tamaño, para vivir un momento televisivo de fama efímera, hacen que yo esta noche haya perdido la credibilidad en ti”, dijo el juez de 'La Academia'.

El Buki contestó a la exacadémica

Tras las declaraciones de Jaqueline González, los reporteros de Tv Azteca buscaron a Marco Antonio Solís, quien en ese entonces confirmó que la conocía, pero no hizo ningún comentario sobre el supuesto acoso. "La conozco, tiene talento, ojalá que le vaya bien, mucha suerte a todos y que no abandonen sus sueños", dijo ante las cámaras en 2008.

