Querida actriz no fue invitada a la boda de Faisy y así le reclamó en redes

El famoso conductor de "Me Caigo de Risa", Omar Pérez Reyes conocido como Faisy, este sábado 12 de marzo se casó con su ahora esposa, la bailarina Iratxe Beorlegui, evento al que asistieron muchos de sus mejores amigos y compañeros de trabajo, pero una querida actriz no fue invitada y así le reclamó en redes.

El sábado fue un día muy especial para el conductor, quien desde hace unas semanas ya se mostraba muy emocionado por su enlace matrimonial, y de hecho celebró una divertida despedida de soltero en Las Vegas, junto a algunos conocidos artistas como Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht y Jean Duverger.

Muchos de los invitados al lujoso evento, comenzaron a subir imágenes de la boda en sus cuentas de Instagram, y fue así que los fans del también locutor pudieron ver entre los famosos que asistieron a Mariana Echeverría, Mariazel, Gaby Platas, Érika Zaba y Jimena Longoria, entre muchos otros.

Entre los asistentes, estuvo también el hijo de la actriz y cantante Lola Cortés, Mariano Romo Cortés, quien al parecer compartió algunas fotos que fueron replicadas por su mamá, pero Lolita, como es llamada cariñosamente, también aprovechó para reclamar por no haber sido invitada.

Lola Cortés reclama por no ser invitada a la boda de Faisy. Foto: Especial

Lolita Cortés reclama por no ser invitada a boda de Faisy

Fue en su cuenta de Instagram, donde la también la polémica exjueza del reality "Todos a Bailar" compartió una serie de imágenes de la boda de Faisy e Iratxe, en las que se puede ver a su hijo acompañado de su novia Andrea, productora en Los 40 México.

Así fue el reclamó de la actriz. Foto: IG @soylolacortes

"Qué buena noche!!! Por qué no me invitaron??!!! Jajajajajajaja!!! Los aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamoooooooooooooooooo!!!" fueron las palabras con las que Lolita Cortés compartió la publicación, en la que también etiquetó a su hijo, y a los actores Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht y Mariana Echeverría, quienes forman parte del elenco de "Me Caigo de Risa".

Al respecto, Mariano Romo Cortés respondió a su mamá sorprendido y escribió: "Waw no recuerdo haber mandado las fotos", mientras que Mariana, quien ganó el reality de "Hoy" en el que Lola era jueza, contestó: "te amamos".

Aunque las risas de Cortés dejan ver que el reclamó sólo se trató de una broma, la querida actriz de teatro no pudo dejar de llamar la atención en las redes sociales, pues al igual que ella fueron muchos los famosos que no fueron invitados a la boda de Faisy y que seguro estarían encantados de haber asistido.

SIGUE LEYENDO:

"¡Lo logramos!", Faisy revela cómo fue su lujosa boda con Iratxe Beorlegui

Mariana Echeverría casi no llega a la boda de Faisy y era madrina | VIDEO