La canción que Antonio Aguilar rechazó pero que Flor Silvestre lo convenció de cantar y fue un éxito

El cantante zacatecano estuvo a punto de perderse la oportunidad de trascender musicalmente con esta pieza que es ahora parte del colectivo popular, y gracias a su esposa, Flor Silvestre, pudo llevarlo a cabo.

Antonio Aguilar tuvo en sus manos la oportunidad de grabar un tema que de entrada le pareció que no era un gran tema para interpretarlo, pero accedió luego de que Flor Silvestre lo convenció de hacer el intento y grabar la canción, que para ella era un gran tema.

Se trataba de "Tristes recuerdos", canción que es considerado por la familia Aguilar como el himno que no puede faltar en sus presentaciones y es el tema con el que cierran sus presentaciones en palenques, jaripeos y conciertos, y todo gracias a la matriarca de la familia.

La joven Majo Aguilar, señaló en entrevista con Adela Micha que su abuela fue la encargada de convencer a su abuelo de grabar ese tema con la firme convicción que sería una gran canción en el repertorio de Don Antonio.

Un himno familiar

Cómo decíamos, la canción no le entusiasmaba al cantante zacatecano y no había modo que grabará algo que no lo convencía, sin embargo, fue la propia Silvestre quien escuchó el tema y lo convenció de grabarlo.

La canción es obra del compositor Catarino Lara Benavidez y está inspirada en su hija a quien la perdió de vista desde que ella era una pequeña de tres años.

"Tristes recuerdos" es tan poderosa y popular por su letra y sentimiento, que no hay presentación en la que la familia la cante, por un mero simbolismo y respeto a sus abuelos.

