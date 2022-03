Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 15 de marzo según tu signo

La carta de este martes 15 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 15 de marzo es "la templanza", un arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Necesitas volver a enfocarte,estas actuando de forma precipitada, te estas dejando guiar por tus impulsos, o situaciones que probablemente piensas que están sucediendo, pero si los analizas bien tu imaginación o tu sexto sentido podría no estar bien afinado en estos días, así que tranquilízate y trata de razonar más las cosas.

Amor

Hay problemas en tu relación de pareja, pero tranquilos, no es el fin del mundo, si hablan y exponen sus desacuerdos pueden llegar a solucionar las cosas, esto ocurre por no hablar desde un principio las cosas que les molestaban o bien el que no hayan planteado los roles de cada uno en la relación, así que si deseas salvar esto que tienes es vital que hablen lo más pronto posible.

Trabajo

A pesar de salir invertida, la templanza habla de una gran posibilidad de que lleguen a ti nuevas ganancias, ya sean fruto de un nuevo negocio del cuál estas muy próximo a abrir o bien un aumento en tu salarió te beneficiará.

Salud

En los últimos días has estado nervioso, estresado debido a los problemas tanto personales como financieros que has estado enfrentando, la presencia de esta carta habla de que probablemente estarás presentando dolores de gastritis o colitis así que cuida tu alimentación y trata de calmarte que todos los problemas tienen una solución.

