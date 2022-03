BTS: Jeon Jungkook recomienda el mejor drama coreano para ver en Netflix

Jungkook de BTS disfruta de su pequeño receso tas culiminar con sus conciertos en Seúl. Los idols viajarán próximamente a Las Vegas. A través de su cuenta personal de Instagram, el Golden Maknae compartió un clip de su serie coreana favorita, la puedes ver en Netflix.

Jungkook es conocido como el integrante que disfrute del anime, películas románticas que ha recomendado al ARMY. También le ha puesto voz a la banda sonora de "Signal", un filme japonés, y con "Stay Alive" para el webtoon de BTS "7 Fates: Chakho". Pero no solo participa en la parte musical, pues también disfruta ver los doramas coreanos.

En abril, BTS viajará hasta Las Vegas para presentarse en la ceremonia de los GRAMMY 2022 y ofrecer 4 conciertos de Permission to Dance On Stage, por ello, los idols se tomarán un pequeño descanso de sus actividades y lo primero que hizo Jungkook fue ver su serie favorita.

El dorama favorito de Jungkook de BTS que puedes ver en Netflix

A través de su cuenta de Instagram, Jungkook publicó un clip de video mientras miraba "Twenty Five, Twenty One", el nuevo dorama de Netflix. La escena que compartió el Golden Maknae está protagonizada por el actor Nam Joo Hyuk y el cantante no paraba de reír, pues de fondo se escuchan sus risas.



De inmediato, ARMY viralizó el video en redes sociales y compartieron el nombre de la serie, pues la puedes ver en la plataforma, ya que es uno de los estrenos de primavera. ¿De qué trata el drama coreano que le gusta a Jungkook? "Twenty Five, Twenty One" sigue la vida de un estudiante que abandona el club de esgrima debido a una crisis financiera en el país, pero logra convertirse en representante nacional.



Por otro lado, está una joven cuya familia rica cae en bancarrota debido a la situación económica. Ella se convertirá en una reportera novata de deportes. La serie se estrenará este sábado 19 de marzo, y promete ser todo un éxito, pues Jungkook de BTS parece disfrutarla bastante. Otras recomendaciones que han compartido los idols son sobre sus animes favoritos de cada integrante.

Sigue leyendo:

BTS cantará en VIVO en los premios Grammy ¿Cuándo y dónde ver a Bangtan?

Jimin, de BTS, debutará en los dramas coreanos con el OST de Our Blues