Así era Laurita Garza; la supuesta FOTO de la famosa maestra del corrido de Los Invasores de Nuevo León

“A orillas del Río Bravo en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio porque él ya no la quería y con otra iba a casarse nomás porque las podía”, así comienza uno de los corridos más conocidos de la música norteña.

El tema “Laurita Garza”, interpretado principalmente por Los Invasores de Nuevo León hace referencia a la vida de una maestra quien le quitó la vida a un hombre y terminó por darse un balazo después.

“Hallaron 2 cuerpos muertos al fondo de una parcela, uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela y el otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela” prosigue la canción que ha recibido los aplausos desde que en 1981 fue compuesta por Lalo Mora, cantante y vocalista por muchos años de Los Invasores de Nuevo León.

“La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar ‘cariño del alma mía tú no te puedes casar, no decías que me amabas que era cuestión de esperar'”, continúa el tema, que aunque es famoso son pocas las personas que saben la verdadera historia y que incluso desconocen que se trata de una historia basada en hechos reales.

"Laurita Garza" y "Emilio Guerra". Corridos de historia

¿Quién fue Laurita Garza?

El nombre real del personaje era María Justina Cabrera García, tenía 23 años de edad y si daba clases en una escala de El Carrizo en Ramones Nuevo León, estó durante los años de 1950.

Fue el primero de abril de 1954 cuando la historia que se relata en la canción sucede “’Tú no puedes hacerme esto, qué pensará mi familia, no puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres, cómo antes sí me querías”, la joven estaba enamorada de Emilio Guerra cuyo nombre verdadero fue Juan Manuel.

"´Solo vine a despedirme´, Emilio le contestó ´tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó”, fue la contestación de la entonces pareja de Laurita.

Pero el desenlace de la historia termina en una hazaña muy triste que fue llevada a canción “no sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo, sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros, luego se mató Laurita”, finaliza el corrido.

