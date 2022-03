Karol G se fotografió de frente y cosechó miles de elogios

Karol G supo salir adelante, tras su ruptura amorosa con Anuel AA, con quien formó una de las parejas más consolidadas del género urbano hasta principios de 2021 que se confirmó su ruptura a través de un directo en Instagram. La relación duro cerca de tres años y marcó un antes y después en la vida de cada uno.

A Karol G aún se le caen las lágrimas cuando canta en vivo Ocean, la canción que le dedicó al puertorriqueño. Otros de los hitos de este amorío fue el tatuaje de Anuel AA, que durante su apasionado noviazgo, inmortalizó en la espalda una fotografía de ambos a tamaño casi casi real, pero hace poco que insinuó por redes sociales que se lo quitaría.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G.

El ex novio de Karol G tiene en mente cubrir el tatuaje de su ex con un diseño que incluía unas grandes alas, aunque él mismo dice en su nuevo tema, ‘McGregor’: “yo ya no estoy con […] y el tatuaje nunca me lo he borrado”. Efectivamente, ha suprimido todas las partes en las que menciona Karol G. hay quienes que creen que lo ha hecho por respeto a su nueva novia y otros opinan que es para que la artista de pelo azul no lo denuncie por derechos.

Lejos de querer problemas, Karol G rearmó su vida y en redes sociales luce hermosa y fogoza. Sus fotografías frente al espejo en su último posteo en Instagram dejó más que claro que a la cantante le gusta jugar al límite de la censura.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G.

A lo largo de las imágenes, Karol G va subiendo la temperatura y así se ganó más de 4 millones de corazones rojos de likes y miles de mensajes en su buzón de comentarios, donde le dejan claro que La Bichota es una reina de la web.