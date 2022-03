¿Ester Expósito tiene cirugía? Así se veía antes de alcanzar la fama: FOTOS

Ester Expósito saltó a la fama mundial gracias a “Élite”, donde su belleza la consagró como una de las mujeres más guapas en el mundo entero. Pero lo que pocos recuerdan es a la afamada actriz previo al proyecto de Netflix y con esto sin cirugías. En esta ocasión presentaremos ese pasado que podría dejar a más de uno con la boca abierta.

La española mostró en sus redes sociales su rostro sin una gota de maquillaje, situación que dejó ver unas hermosas pecas. Dicha publicación no pasó desapercibida la belleza de la joven. Pero ahora no vamos a hablar de cómo todos se volvieron locos por esta publicación al natural, sino cómo era antes, ya que algunos de sus fans aseguran que no siempre lució igual.

La joven de 22 años es una de las más reconocidas en redes sociales, donde comparte algunos de los momentos más importantes de su día, así como algunas de las sesiones fotos que realiza para algunas marcas o con sus amigos fotógrafos. Ahora veremos si es cierto o no que existe un antes y un después en la histrionisa.

¿Cómo era antes de la fama?

Después de hacer una extensa búsqueda por sus fotos en redes sociales, se puede llegar a unas donde todavía no es famosa y lo más importante, donde se pueden ver algunos cambios en Ester, esto cuando no era famosa.

Una de las cirugías que parecen más visibles se trata de la nariz, donde se puede ver un poco más respingada de lo normal, por lo que se piensa que se retocó para verse todavía mejor. Eso sí, nada tiene que ver con su talento y con su mirada penetrante, misma que hace que todos sus fans estén al pendiente de cada una de sus publicaciones en redes sociales.

La realidad es que no se ha hecho oficial que tenga algún tipo de retoque en la cara o alguna otra parte del cuerpo. Lo que si queda claro es su gran talento y belleza frente a las cámaras. En cada uno de sus proyectos, la española termina por enamorar a más de uno. Así como en redes sociales donde cuenta con 28.9 millones de fans solo en Instagram.

