¿Diva? Estas son las exigencias de Ángela Aguilar para su camerino en cada concierto | VIDEO

Ángela Aguilar continúa sumando éxitos a su carrera como cantante de regional mexicano inspirada en su legado familiar, aunque en este caso la joven ha decidido cambiar un poco el ambiente antes de salir al escenario con exigencias y rituales con los que busca entregar el mejor espectáculo al público.

La intérprete de “Dime cómo quieres” continúa de gira por algunas ciudades de México y Estados Unidos junto a su hermano y su padre, quien reveló en un encuentro con los medios que ha decidido dejar sola a su hija para que se abra paso en la industria ante el éxito que tiene: “Ya es una artista sola”.

En TikTok el usuario Reven Records Oficial compartió un video donde muestra las exigencias que tiene la cantante para su camerino, entre ellos destaca la presencia de cuarzos y palo santo que sirven para atraer energía positiva mientras brinda tranquilidad, armonía y paz en el ambiente en el que se encuentran.

Además, en el camerino de Ángela Aguilar no pueden faltar flores blancas que ofrecen tranquilidad y luz a los espacios donde se encuentran. Fruta, agua y sopa instantánea son algunos de los alimentos que pide la cantante para disfrutar antes y durante su concierto.

Ritual de Ángela Aguilar

La “princesa del regional mexicano” se ha destacado por sus espectaculares conciertos y para tener la mejor concentración realiza una serie de rituales que no dudó en revelar, pues es esto lo que le brinda tranquilidad y equilibrio antes de salir al escenario.

En entrevista con Maxine Woodside y There Soto la nieta de Flor Silvestre señaló que come algunas horas antes de su concierto para enfocarse en el momento; además, no realiza ninguna actividad para estar atenta al espectáculo.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Trato de comer unas 2 o 3 horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, detalló.

Añadió que 15 minutos antes del concierto no deja que ninguna persona la toque o se le acerque: “Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”.

Los rituales de Ángela Aguilar antes de un concierto. Foto: Instagram @angela_aguilar_

