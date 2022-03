La diva del cine de oro que casi fue despedida por no controlarse frente a Pedro Infante

La figura de Pedro Infante podía impactar a muchas personas que trabajaban con él en set. Ya sea por sus travesuras, por lo imponente de su porte o inclusive por su severidad a la hora de encarnar a sus personajes, nadie podía quedarse sin reacción ante el ídolo de la época dorada del cine mexicano.

Aunque la mayor parte de estas situaciones no estaban cargados de malas intenciones, hubo personas a las que la forma de ser del "Ídolo de Guamúchil" los puso en aprietos. Entre ellos se encuentra Irma Dorantes, quien estuvo a punto de perder su primer papel por no poder controlarse frente al ídolo.

La actriz había hecho varios papeles como extra en la época dorada de la industria cinematográfica del país y además había sido parte de varias obras infantiles; sin embargo, la primera película en la que le tóco tener algún diálogo fue en la cinta Los tres huastecos, protagonizada por Infante.

La que después se convertiría en esposa de "El Inmortal" tenía entonces 17 años de edad y ver al actor de frente la hizo tener un ataque de risa que no podía controlar cada vez que le tocaba grabar su escena.

"Por poco Ismael, que no sabía que era el director de la película... por poco me sacan", fue lo que contó a Gustavo Adolfo Infante en entrevista para dar a conocer cómo reaccionó el director de la cinta Ismael Rodríguez a este comportamiento.

El gran escándalo del Cine de Oro: Pedro Infante tuvo amoríos con niñas de 13 y 14 años

Se trataba únicamente de una frase la que no podía decir la futura estrella, por lo que Infante insistió en que la repitiera varias veces hasta que quedara grabada.

No obstante, la risa de Irma hacía que se tuviera que cortar la escena en varias ocasiones. Desesperada por no poder hacer algo en contra de esto, decidió enterrarse las uñas en el brazo para poder decir sus líneas.

"Estaba viendo a mi mamá que estaba ahí que me iba a dar una paliza", dijo la actriz sobre las consecuencias que podría tener con su familia en caso de que fallara.

A esto sumó que el director la amenazó con que si se volvía a reír la despediría del set y buscaría un reemplazo inmediatamente. Las palabras de Rodríguez fueron suficientes para que Dorantes tomara aire y pudiera hacer su escena sin mayor problema.

No fue hasta que terminó la secuencia que Pedro Infante se acercó a ella para preguntarle cual había sido el motivo que la llevó a reirte tanto, a lo cual no pudo confesarle que tenía nervios.

"Me da mucho risa porque los lentes del curita y yo me veía y me veo tan chistosa", fue lo que le dijo al actor. ç