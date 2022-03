Galán del Cine de Oro fue acusado de abuso, se exilió en EU y lo perdió todo

Jorge Lavat fue uno de los actores más reconocidos en México, sin embargo, se exilió en Estados Unidos luego de ser despedido en medio de un escándalo tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija Adriana, algo que los separaría por más de 20 años y afectaría su trayectoria.

El actor tuvo cinco hermanos, entre ellos Queta Lavat a quien acompañó a los estudios de grabación en más de una ocasión y esto lo llevaría a seguir sus pasos destacando en cine, televisión, teatro y como actor de doblaje.

“Las mil y una noches” junto a Germán Valdés “Tin Tan” y María Antonieta Pons fue una de sus primeras telenovelas, luego de ello su carrera fue en ascenso hasta que la marcó la acusación de abuso sexual contra su hija causando gran controversia en medio de explosivas declaraciones por parte de ambos.

“Que se me inventara eso criminalmente como en la mente de esta mujer, auspiciada por la madre, tal vez, no sé… y que de pronto una mente enferma por su rencor, por su odio, ya que no pude educarla por otras causas", señaló el actor en entrevista para "¿Dónde estás corazón?" en 2008.

Durante esta misma entrevista en España, el actor detalla que habían ordenado despedirlo luego de que su hija había corrido por un pasillo en la televisora con la ropa rasgada mientras gritaba pidiendo auxilio y señalando que su padre habría intentado abusar de ella

Adriana Lavat responde

El primer actor Jorge Lavat falleció en 2011 a los 78 años por una infección derivada de una cirugía en la columna vertebral, su hija Adriana no acudió al funeral de su padre pero su hermana señaló que se encontraban bien y que habían tenido la oportunidad de encontrarse antes.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz Adriana Lavat relató el último momento que vio a su padre luego de la grabación de un video, momento en que él le había expresado lo orgulloso que estaba de ella aunque no estaban en contacto.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de abuso contra su padre, la actriz aseguró que se trató de un momento muy difícil en su vida y que de haber sucedido lo habrían sabido las autoridades.

“Hoy mi padre está muerto y jamás pudimos entender bien”, dijo Adriana Lavat al responder que no sabía cómo surgió la acusación que llevó a su padre a perder su trabajo y separaos por más de 20 años.

