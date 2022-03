Esta es la pregunta que incomodó a Adamari López en una entrevista

Adamari López es una de las mujeres más queridas de toda América. La puertorriqueña de 50 años ha tenido participaciones en su país, en nuestras tierras y en cuantos otros. En los últimos meses ha sido noticia por su separación y por su presente laboral, que la han tenido permanentemente en altibajos mediáticos.

A mediados del año pasado, Adamari López anunció su separación del padre de Alaia, su única hija, Toni Costa, tras diez años de amor y con quien parecía estar todo en armonía. No se conocen con seguridad las razones ya que ninguno dio mayores detalles, pero se insertó la posibilidad de una tercera persona en discordia.

Adamari y su pequeña hija. Fuente: Instagram Adamarí López

Con varios meses lejos de su relación, a Adamari le sigue costando que no le pregunten por su ex relación en las distintas entrevistas. Y así fue en una nota a través de un podcast con Jorge Pabón, ‘El Molusco’ de Puerto Rico. Allí, la actriz reveló que no tiene la mejor relación con Costa.

De igual manera, Adamari López aseguro que no discuten ni arreglan sus diferencias frente a la pequeña. “Podemos no estar de acuerdo y pelear, pero no frente a Alaïa. Ella no tiene la culpa de nuestra ruptura”.

En el podcast, el conductor le preguntó acerca de los momentos más difíciles que atravesó y Adamari López sin dudarlo manifestó que las rupturas amorosas fueron de las experiencias más dolorosas. Entre esta esta la reciente con Toni Costa, como la más antigua con el mundialmente conocido cantante puertoriqueño Luis Fonsi, de quien se divorció en el año 2010, tras cinco años de casados