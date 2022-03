¡Hasta el suelo! Adamari López eleva la temperatura al ritmo de Beyonce y la llenan de halagos

Adamari López sigue rompiendo las redes no solo con su sorprendente cambio físico, sino también demostrando que para bailar "se pinta sola" y así lo demostró este sábado luego que se diera a conocer una grabación en donde la conductora puertorriqueña muestra sus mejores movimientos mientras baila al ritmo de la música de Beyonce.

La también actriz aparece en un video que fue compartido por su gran amiga Paula Galindo, una reconocida youtube colombiana, en Instagram, en donde se ve a ambas famosas moviendo sus cuerpos al ritmo de "Partition", uno de los temas más sensuales de la cantante estadounidense.

En la grabación tanto Adamari como Paula aparecen en la cocina de una lujosa mansión justo en el momento en que comienza a escucharse el tema de fondo, momento en el que ambas mueven sus caderas hasta casi rozar el piso de la habitación y dirigen sus miradas a la cámara. Este clip forma parte de los famosos "challenge" en donde los usuarios reacciona, y replica, ciertos movimientos o coreografías al ritmo de una canción en particular.

Adamari López enamora a sus fans con su carisma y belleza

La actriz puertorriqueña se ha convertido en una de las celebridades que ha triunfado también en las redes sociales, gracias a sus divertidos videos que publica para satisfacción de sus millones de seguidores. De un año a la fecha, y sobre todo tras su separación de su esposo Toni Costa, la guapa presentadora se ha mantenido muy activa en sus redes, en donde también ha dado muestra del enorme cambio físico que ha experimentado tras bajar de peso.

Esta etapa Adamari López decidió compartirla con sus admiradores, con quienes compartía grabaciones de sus rutinas de ejercicio y las dietas que la llevaron a recuperar el peso que tenía hace algunos años, un drástico cambio que sorprendió al mundo del espectáculo y que le regresó la seguridad en sí misma y fortaleza que al parecer había dejado en el camino.

Y tal parece que ahora más que nunca la actriz se siente orgullosa de su cuerpo y así lo presume en redes sociales, precisamente hace unos días, la puertorriqueña publicó una fotografía que generó polémica debido a que posó sonriente y muy feliz en traje de baño; para la postal decidió no aplicar ningún filtro y mostrarse orgullosa al natural.

En la imagen se le ve su vientre con flacidez, debido al peso que perdió en corto tiempo y también al hecho de "haber sido mamá", sin embargo, muchos internautas criticaron este detalle, pero la actriz no se quedó callada y salió al paso de los cuestionamientos y los paró en seco:

"Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", declararía Adamari López a "Molusco TV" durante una entrevista.

SIGUE LEYENDO:

Adamari López NO tiene pena de mostrar su cuerpo con flacidez; así se defiende

Adamari López presume bikini a juego con su hija Alaïa y enternece la red: FOTOS

Adamari López hizo LUJOSA fiesta de cumpleaños a su hija Alaia: FOTOS