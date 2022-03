Sofía, hija de Fabiola Campomanes, presume la cintura más pequeña en look de ombliguera

La hija de Fabiola Campomanes, Sofía, cada día suma más seguidores en redes sociales, con quienes comparte fotografías de sus viajes, proyectos profesionales y estilo de vida; y sobre todo deja ver que posee la cintura más pequeña como lo hizo este jueves con un look de ombliguera.

La primogénita de la protagonista de "El Juego de la Llaves" deja ver en cada una de sus publicaciones en Instagram que heredó la belleza de su madre, lo que confirmó con una reciente publicación en la que presume mini cintura y con la que conquistó a sus miles de fans.

Sofía, que parte del elenco de la telenovela "La jefa del campeón" y también ha hecho una carrera como modelo, también ha hecho campañas para reconocidas marcas de ropa y calzado deportivo, además de tener algunas intervenciones en televisión con secciones relacionadas al mundo fitness.

Sofía Campomanes presume cuerpazo en look casual

Fue este jueves cuando Sofía, de 28 años, compartió en su cuenta oficial de la popular plataforma, donde la siguen más de 101 mil fans, una serie de instantáneas en las que se le puede observar luciendo un look urbano y causal, con el que permitió ver que al igual que su mamá trabaja en mantener una esbelta figura.

La joven impone moda con sus looks. Foto: IG @sofiacampomanes

La joven modelo, que ha permitido ver en sus redes su relación con el empresario mexicano Diego Alcalá, este jueves compartió una serie de instantáneas en las que se le ve posando con un pantalón deportivo en color gris, que combinó con una moderna chamarra de mezclilla de estilo ombliguera.

"Quien me dice que no puedo vivir mi vida en pants? EXPECT something cool soon (ESPERA algo genial pronto)", escribió la modelo y actriz para acompañar la publicación en la que dejó ver que se prepara con alguna novedad, lo que fue reforzado por su mamá, quien comentó: "Felicidades en tu nuevo proyecto!!! Estoy segura que la van a romper".

Con sus imágenes y coqueto atuendo, Sofía Campomanes conquistó las redes al imponer moda y confirmar que posee una de las cinturas más pequeñas del medio del espectáculo.

Sofía presume una pequeña cintura. Foto: IG @sofiacampomanes

