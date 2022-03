Thalía eleva la temperatura con su gran hermosura a los 50 años

Thalía además de ser una gran artista, es una de las mujeres que más se cuidan y que mejor cuerpo tienen. Esto es fruto de, entre tantas cosas, su ejercicio constante. Incluso se conoció que práctica un curioso deporte: katesurf.

Thalía subió en redes sociales, donde tiene más de 19 millones de seguidores, que se encontraba junto a su amiga Lili Stefan, ante la atenta mirada de su hijo Matthew, practicando este deporte poco habitual.

La publicación de la cantante de 50 años tiene lindas palabras: "Como nos divertimos mi @liliestefan y yo! Lo que nos falta es tiempo. Esta capitana estrella me sacó a esquiar, cosa que no hacía en más de 20 años, así que la verdad no estuvo nada mal. Lo que sí, mi hijito nunca me había visto esquiar y en el par de veces que me caí le preguntaba a la tía Lili “¡¿Está bien mi mamá?!”.Chiquito mío", escribió Thalía en Instagram.

Otro de los usos que hizo Thalía a la red social de la camarita, fue para mostrar con un pequeño film y una foto, lo bien que luce a su edad. El posteo que la tiene a la cantante radiante, supera los 33 mil likes.

Así me tiene su amor y su compañía! ¡Levitando en nubes de algodón y amor! ¡¡¡Ya somos 19 millones de corazones aquí!!, fue el pie de de la publicación de Thalía, que agradece y festeja que la hayan convertido en toda una influencer en Instagram, donde a diario crece su fama.