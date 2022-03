Famoso actor del Cine de Ficheras se casó con una mujer 35 años menor que él

Pese a que el Cine de Ficheras estuvo plagado de estrellas, ninguno logró destacar tanto en el ambiente artístico como Rafael Inclán pues luego de conquistar el género también conocido como “sexyconedias” ha logrado mantenerse vigente dentro de la industria del espectáculo por lo que en esta ocasión recordamos algunos datos que posiblemente no sabías acerca de su carrera y vida personal, además, te diremos quién es la mujer que es 35 años menor que él y que es su esposa.

Rafael Jiménez Inclán es el nombre completo de actor nacido el 22 de febrero de 1941 en Mérida, Yucatán y aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia, se sabe que creció en una familia rodeada de artistas con una fuerte presencia en la industria del espectáculo desde la llamada Época de Oro del Cine Mexicano por lo que ya traía el talento para actuar en la sangre.

Rafael Inclán es uno de los actores más reconocidos del medio. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, la carrera artística de Rafael Inclán inició en el teatro, pues se consideraba demasiado tímido para aparecer en la pantalla grande, sin embargo, con el surgimiento del genero de “Las Ficheras”, el actor se animó a participar en dichas películas pues ha señalado que consideraba que no tendrían tanta exposición, no obstante, no consideraba la popularidad que tomarían este tipo de películas de las que se convertiría en todo un ícono.

La primera película en la que participó Rafael Inclán fue en “Las Golfas" (1969), una de las películas previas al surgimiento oficial del Cine de Ficheras, el cual fue inaugurado oficialmente hasta 1975 con “Bellas de Noche” en la que Rafael Inclán también participó y desde entonces se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del género en el que participó en más de 50 cintas compartiendo créditos junto a las actrices más bellas del momento.

Rafael Inclán participó en más de 50 películas del Cine de Ficheras. Foto: Especial

A mediados de 1990, el Cine de Ficheras fue perdiendo fuerza y muchos de los actores que participaron en estas películas fueron quedando relegados, sin embargo, Rafael Inclán pudo realizar de manera favorable su transición a la las telenovelas, además, siguió trabajando en el teatro y años más tarde pudo demostrar su capacidad histriónica en diferentes cintas del llamado Nuevo Cine Mexicano donde ha dejado un gran sabor de boca con papeles más serios y dramáticos, incluso en esta nueva etapa llegó a ganar un Premio Ariel por su participación en la película “Nicotina” (2004).

En los últimos años, Rafael Inclán ha logrado mantenerse activo principalmente en el teatro y en la televisión, el último proyecto en el que apareció fue en “¿Qué le pasa a mi familia?” (2021) donde la dio vida al papel de Fulgencio Morales y pese a sus 81 años aún tiene planeado seguir con su carrera.

¿Quién es la esposa de Rafael Inclán?

En cuanto a su vida personal, el famoso actor del Cine de Ficheras ha declarado que se casó a los 22 años con una mujer de nombre Adela Gutiérrez, quien ya falleció y con quien procreó a sus dos hijos, Rafael y Joel, quienes ya son adultos, no obstante, a lo largo de su carrera se le relacionó con diferentes mujeres y fue en 2018 cuando sorprendió al anunciar su relación con Paola Lavat, quien es 35 años menor que el actor.

Rafael Inclán y Paola Lavat se casaron en 2019. Foto: Especial

Pese a las críticas por las diferencias de edades, la pareja se casó en febrero de 2019 y se sabe que, aunque Paola Lavat no se dedica al espectáculo ha estado muy cerca de esta industria toda su vida pues su hermana es la actriz Adriana Lavat. El actor ha señalado que decidieron establecerse en Las Vegas, Nevada debido a que su esposa trabaja ahí como administradora de una cadena de restaurantes, Paola Lavat tiene dos hijos pequeños producto de una relación anterior por lo que ven a Rafael Inclán como su figura paterna.

SIGUE LEYENDO:

El famoso actor del Cine de Ficheras que estudió química y terminó trabajando en películas exóticas; hizo más de 100 películas

El galán mexicano del Cine de Ficheras que triunfó en diversas películas; ahora se dedica a vender casas