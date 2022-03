Aura Cristina Geithner eleva la temperatura en coqueto traje de baño y look de Pin Up

La actriz Aura Cristina Geithner volvió a confirmar con sus fotografías en redes sociales que es una de las famosas más bellas y con figura de impacto, pues la colombiana compartió con sus fans un par de imágenes en las que se dejó ver luciendo un coqueto traje de baño y un look Pin Up con el que elevó la temperatura.

Geithner es originaria de Colombia, y este miércoles 9 de marzo cumplió 55 años. Es una de las artistas que constantemente comparte contenido en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, desde donde demuestra que la edad no importa cuando se trata de lucir increíble y realizar sensuales bailes o posar con diminutos atuendos.

La también cantante, se destaca por su curvilínea figura y sus torneadas piernas, que la han convertido en una de las favoritas en redes, por lo que sigue sumando fanáticos. En 2021 tomó la decisión de unirse a la popular plataforma de contenido exclusivo OnlyFans..

Aura Cristina se luce en coqueto look de Pin Up

Fue hace unos días cuando Aura Cristina compartió en su cuenta de Instagram y Facebook un par de fotos en las que se dejó ver muy sensual y divertida. Luciendo un traje de baño completo en color negro con lunares blancos, y presumiendo cuerpazo con su coqueto look.

La actriz conquistó las redes con su coqueto look. Foto: IG @crissgeithner

"La belleza a través del Pin Up 'fijar en tachuelas' las primeras creaciones fueron en 1886 en Revistas francesas... Lindo día para todos!", escribió la guapa actriz y cantante para acompañar las imágenes en las que recrea uno de los estilos más famosos en la historia.

Aura Cristina, quien participó en MasterChef Celebrity 2019, edición Colombia, publicó en sus redes las instantáneas en las que se luce posando desde una escaleras y vistiendo un bañador de escote pronunciado y tirantes cruzados al frente, que combinó con tacones de plataforma en color negro y un coqueto moño como tocado.

Con más de 800 comentarios en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.1 millones de fans, la actriz dejó ver que es una de las consentidas en la plataforma, pues con su atrevido y coqueto look Pin Up también recibió más de 61 mil "me gusta".

Aura Cristina enamoró con su estilo Pin Up. Foto: IG @crissgeithner

SIGUE LEYENDO:

Aura Cristina Geithner y sus mejores looks del 2021; así presume su figura de impacto | FOTOS

Aura Cristina Geithner presume piernas de infarto en minivestido de flores: FOTOS