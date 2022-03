Ninel Conde enciende la red en micro bikini metálico y presume abdomen de acero

La cantante Ninel Conde volvió a causar revuelo en sus redes sociales, esto luego de compartir en Instagram una foto en la que se lució con un atrevido micro bikini metálico que le permitió presumir su abdomen de acero y con el que encendió la red con su curvilínea figura.

"El Bombón Asesino", como también es conocida, hace unas semanas abrió su cuenta de OnlyFans, algo que sus millones de fans esperaban desde hace tiempo, pues la actriz y cantante se ha caracterizado por lucir una esbelta y curvilínea figura con atuendos que dejan poco a la imaginación.

Aunque en diversas ocasiones se ha visto en medio de la polémica, ya que se habla de que a lo largo de los años se ha sometido a diversos a tratamientos estéticos y cirugías para lograr el cuerpazo que se le conoce, la realidad es que cada día sorprende con la figura que presume.

Ninel Conde presume cuerpazo en micro bikini metálico

Fue la tarde de este lunes cuando Ninel compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde la siguen 5 millones de fans, en la que se le ve luciendo un sensual atuendo, pues posó para sus seguidores con un bikini metálico con el que lució al máximo su bronceada piel.

"Mis bombones, ando trabajando en darles el mejor contenido en ONLYFANS. Recuerden que al suscribirse, podrán ver todo lo exclusivo y de calidad que he grabado, y acompañarme en los momentos más íntimos de mi día. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo", escribió la actriz.

Ninel Conde, de 45 años, dejó ver lo que podrán encontrar sus fans en su cuenta de OnlyFans, luciendo su increíble figura con un traje de baño de dos piezas con el que pudo presumir sus torneadas piernas, abdomen de acero, y las curvas que han sido tan admiradas por muchos y muchas.

La actriz presumió cuerpazo. Foto: IG @ninelconde

