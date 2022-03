Exsuegra de Inés Gómez Mont , ¿la odia? Este sería el fuerte motivo de su rivalidad

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia desde el pasado mes de septiembre de 2021 cuando la Fiscalía General de República (FGR), obtuvo una orden de aprehensión en su contra por probablemente haber cometido los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, a casi seis meses de no saber nada de ellos, Tita Bravo, ex suegra de la querida presentadora reveló su posible ubicación por lo que una vez más quedó evidenciada la mala relación que hay entre ambas.

Fue a través de su perfil de Facebook donde la madre de Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Mont, reveló la posible ubicación de la ex colaboradora de “Ventaneando” y de su esposo, quienes también son buscados por la Interpol en más de 190 países, además, también aseguró que la pareja está recibiendo ayuda de su círculo cercano para mantenerse lejos del alcance de las autoridades por lo que pidió “apuntarles con el dedo” en caso de verlos por la calle.

“Aviso de ÚLTIMO MINUTO… Los prófugos Inés “N” y Sr. Puga YA ESTÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, ayudados por OLIVER F y obvio cobijada por su tío FERNANDO, del equipo de Calderón. Si los ven apúntenles con el dedo… Bienvenidos a México”, escribió la abuela de los trillizos de la conductora.

Inés Gómez Mont se mantiene prófuga desde el mes de septiembre de 2021. Foto: Especial

Cabe mencionar que luego de que se emitió la orden de aprehensión en su contra, Inés Gómez Mont se declaró inocente de los señalamientos que pesan en su contra y aseguró en octubre de 2021 que se estaba preparando para hacer frente a la justicia mexicana, sin embargo, desde ese entonces no ha mostrado nuevas intenciones de reaparecer públicamente.

Durante estos casi seis meses en los que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se han mantenido prófugos han surgido diferentes versiones en torno a su ubicación pues se dijo que encontraban escondidos en las playas de República Dominicana, posteriormente se manejó una versión en la que se aseguraba que estaban en algún país de Europa y una de las recientes versiones dice que la familia se ha trasladado por diversos países de Latinoamérica y que viajan vía marítima a bordo de un lujoso yate.

¿Tita Bravo odia a Ines “N”?

Inés Gómez Mont y Javier Díaz estuvieron casados entre el 2008 y 2013, sin embargo, su matrimonio terminó muy mal por una supuesta infidelidad del empresario, por lo que, en una especie de venganza, la ex colaboradora de “Ventaneando” decidió alejar a sus hijos de su familia paterna, por lo que provocó la furia de su ex suegra, Silvia Bravo, quien es mejor conocida como Tita.

Desde ese entonces, Tita Bravo se ha encargado de realizar diversas declaraciones en contra de la conductora e influencer y una vez que salieron a la luz los problemas legales en los que se involucró su ex nuera, la también empresaria ha manifestado su intención de recuperar a sus nietos para poder darles una buena vida y que no tengan que estar huyendo con su madre, además, ha señalado que su hijo está muy triste por no poder ver a sus herederos.

Tita Bravo reveló la posible ubicación de Inés "N" y su esposo. Foto: Especial

Cabe mencionar que cuando se destaparon los líos legales de Inés Gómez Mont, Tita Bravo señaló que se mantendría al margen de las circunstancias, pero con sus recientes declaraciones quedó en evidencia que no cumplió su palabra y que está dispuesta a señalar a la pareja para que puedan responder ante la ley por sus acciones pues de esta manera su familia tendría la oportunidad de obtener la custodia de los hijos de la conductora.

