Cha Eun Woo: El nuevo drama coreano del actor que puedes ver hoy mismo en Netflix

Cha Eun Woo de ASTRO es un reconocido idol de K-Pop y actor de doramas de 24 años. Recientemente, celebró su sexto aniversario grupal el pasado 23 de febrero. A lo largo de su carrera, ha protagonizado varias series coreanas que puedes ver en Netflix, hoy se estrenó uno de sus dramas más populares.

Eunwoo también se dedica a la actuación y modelaje, a demás de la música. Es considerado el idol más guapo de la industria, ya que uno de sus rasgos más envidiados, según sus estándares de belleza, es su rostro pequeño. También se ha hecho popular entre las fans de la cultura coreana gracias al dorama "True Beauty".

Este martes, AROHA celebró en redes sociales el estrenó de uno de los primeros dramas coreanos de Cha Eun Woo que puedes ver hoy mismo a través de Netflix para conocer más sobre su carrera como actor y ponerte en modo romántico para esta primavera.

Disfruta del "nuevo" dorama de Eunwoo de ASTRO

Los estrenos de marzo llegaron a Netflix con un nuevo dorama coreano que podrás disfrutar durante la primavera. En 2018, Cha Eun Woo de ASTRO protagonizó esta serie que daría a conocer más su carrera como actor. Aunque originalmente solo se podía ver en la plataforma Viki, ahora llegó a la plataforma de streaming y sus fans lo celebraron en las redes sociales.

"My ID is Gangnam Beauty" fue el K-Drama con las que muchas conocieron a Eunwoo, quien las enamoró con su personaje. La trama sigue la vida de Kang Mi Rae, una joven tímida debido a su mal aspecto y que fue molestada durante sus días de escuela. Ahora que va a la universidad, decidió someterse a una cirugía para ser hermosa.



Ahí conocerá a Do Kyung Seok, un chico que no le importa cómo se ven las personas, sino su verdadera personalidad. Él se enamorará de la joven, quien sigue sufriendo de las burlas de las personas y de su rival amorosa.

Sigue leyendo:

Boys Over Flowers: Así fue la “boda” de Kim Hyun Joong en el drama coreano | VIDEO

Super Junior estrena “Callin”, los reyes K-Pop lanzan su nuevo y emotivo álbum