Tras pleito con Aleida Nuñez, confunden a Ivonne Montero con excondutora de HOY | VIDEO

Luego de que la actriz Aleida Núñez fuera coronada como la "Reina del Mariachi", Ivonne Montero continúa manifestando su descontento con el organizador del evento pese a que ella había sido invitada con anterioridad.

“Nos quedamos con ganas… la verdad sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho (López), él cuando fue (a ver) Amor de Tres expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes (la prensa) que yo fuera la próxima reina, ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo”, dijo molesta durante la conferencia de prensa de la cinta “Escándalo Secreto”.