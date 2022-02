Yam Acevedo debuta en la ciencia ficción con "El Camino"

El arte con el que se desenvuelve la actriz Yam Acevedo delante de las cámaras la ha llevado a lograr grandes proyectos y los directores con los que ha trabajado como Luis Velez, Rodrigo Ugalde, Francisco Franco y Fernando Campos agradecen que ese talento salga a la luz en el momento oportuno ya que ofrece la posibilidad de obtener resultados impecables en pocas tomas.

Yam Acevedo ha formado parte de diversas series y telenovelas como La Venganza de Las Juanas, El Dragón, Falsa Identidad, El Hotel de los Secretos, Yago, además de unitarios como Esta Historia Me Suena, La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho y múltiples obras de teatro.

Con una carrera en ascenso la actriz debutó en cine como protagonista en el corto de ciencia ficción “EL CAMINO”, el cual ha llegado a más de 300 mil visitas en tan solo dos semanas y se encuentra disponible en la plataforma internacional DUST, la cual es un canal de ciencia ficción gratuito de YouTube con casi 2 millones de subscriptores que invita a la reflexión a través de explorar el futuro de la humanidad con la ciencia y la tecnología.

“Es mi primer acercamiento al cine, protagonicé este proyecto con Gustavo Sanchez Parra me siento emocionada y contenta con el trabajo que se logró, orgullosamente es un trabajo hecho totalmente por mexicanos”- comentó Yam Acevedo.

El corto formo parte del festival FERRATUM y tuvo un breve estreno a través de la plataforma Cinépolis Click el año pasado, posteriormente se estreno a nivel mundial teniendo un gran impacto en el mundo digital.

“EL CAMINO” fue producida por Isaac Basulto, Miguel Ángel Marín, Ulises Guzmán y dirigida por Fernando Campos y Jaime Jasso.

Este corto de ciencia ficción trata la historia de un transportista que tiene severos problemas económicos, y para asegurar su solvencia tendrá que aceptar un trabajo en el que habrá de llevar un extraño cargamento a la Tierra, a bordo de su nave espacial.

La película se adentra en mundos basados en temas futuristas

Para la actriz Yam Acevedo, fue una experiencia totalmente nueva y retadora trabajar en pantalla verde, aunque también se construyeron pequeños sets físicos, los cuales fueron apoyados con green screen para ser completados con postproducción. A la par se uso en la construcción material de todo tipo; desde madera hasta rejillas de computadora y pedacería de discos duros.

Finalmente el corto ha tenido un circuito de festivales desde Septiembre de 2021, teniendo presencia a nivel mundial en Hollywood, Madrid, Japón, Berlín, Londres y más.

Por mencionar algunos premios y su categoría: Tokyo International Film Festival - Best International Short Film, Berlin Flash Film Festival - Best Long Short Film, Los Angeles Movie Awards - Best Director, Best Cinematography, Best Original Score, Best Editing, Best International Film, Best Production Design.

Muy pocas veces los productores y realizadores del cine mexicano se aventuran por los caminos de la ciencia ficción por lo que te recomendamos ver “EL CAMINO” en el canal de DUST en Youtube https://youtu.be/WVEg6E1Rnk8.

Instagram: @yamacevedo

Facebook: Yam Acevedo Oficial

